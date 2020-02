Rees: Die Band Fluppe komplettiert Rock im Saal in Haldern

Haldern. Die Hamburger Gruppe Fluppe tritt beim 26. Rock im Saal am 28. März auf. Damit ist das Programm für das neu gestaltete Event nun komplett.

Nun ist das Programm des 26. Rock im Saal-Festivals am Samstag, 28. März, komplett: Neben Gin for a Done und Kapelle Petra wird auch die Gruppe Fluppe im Gasthof Tepferdt live auftreten.

„Fluppe sind genau der Stängel, der in deinem Vorgarten eigentlich nichts zu suchen hat. Der Vogelschiss auf deinem Volkswagen. Fluppe haben Hooklines, die dich an die Hand nehmen und an der Nase herumführen. Fleischfressende Sonnenblumen. Als würde man versuchen den Whiskey-Geruch mit Kirschkaugummi zu kaschieren, damit man seinen Führerschein behalten darf“, heißt es in der Ankündigung des Rock im Saal-Teams.

Indie-Rock mit deutschen Texten

Die Musik der Hamburger lässt sich irgendwo zwischen amerikanischem und britischem Indie-Rock ansiedeln. Ihren Bandnamen schreiben sie selbst klein. Auf Sprache legen sie darüber hinaus nämlich auch Wert. Fluppe singen auf deutsch und wollen oft bemühte Bilder in ihren Texten vermeiden.

Nach den drei Konzerten legt noch ein DJ auf und es wird zur Sause geladen.

Karten für Rock im Saal in Haldern gibt es bereits jetzt an allen bekannten Vorverkaufsstellen oder online unter www.rock-im-saal.de zum Preis von 17 Euro (plus VVK-Gebühren). Die genauen Uhrzeiten stehen noch nicht fest.