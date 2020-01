Rees. Am Sonntag, 26. April, wird es die achte Auflage der Gewerbemesse in Rees geben. Teilnehmer können sich noch beim Wirtschaftsforum Rees anmelden.

Rees: Die Vorbereitungen zur 8. Gewerbemesse laufen

Die Gerwebemesse hat weit über Rees hinaus einen sehr guten Ruf. Der Publikumszuspruch ist entsprechend groß. Die Veranstaltung wird allerdings nur alle zwei Jahre vom Wirtschaftsforum Rees organisiert. In 2020 ist es wieder soweit. Am Sonntag, 26. April, von 11 bis 18 Uhr geht rund um die Empeler Straße bei der achten Auflage rund.

Nicht nur organisatorische Gründe

„Dass die Gewerbemesse nur alle zwei Jahre stattfindet, hat nicht nur organisatorische Gründe“, sagt Jürgen Terlinden vom Wifo-Vorstand. „Jedes Jahr könnten wir die Messe nicht stemmen – auch vor dem finanziellen Hintergrund nicht.“

Hubschrauber war 2018 ein Höhepunkt

Denn immer wieder haben die Organisatoren auch echte Höhepunkte im Programm. So gab es in 2018 etwa Hubschrauberrundflüge. Obwohl eigentlich Einigkeit darüber herrscht, dass der eigentliche Anziehungspunkt die Gewerbemesse selber ist. Schon fast 30 Teilnehmer haben sich bereits angemeldet. Wobei erfahrungsgemäß gerade kurz vor Anmeldeschluss nochmal ein großer Schwung hinzukommt. In der Vergangenheit kamen immer über 50 Teilnehmer zusammen. Diese Zahl sollte auch dieses Mal erreicht werden. Die Anmeldefrist läuft noch bis Anfang März.

Auch Teilnehmer aus anderen Städten sind willkommen

Die Teilnahme beschränkt sich im Übrigen nicht nur auf Reeser Unternehmen. Gäste aus anderen Städten sind ausdrücklich willkommen. Wifo-Mitglieder zahlen 50 Euro Standgeld, Nichtmitglieder 100 Euro. Essensstände das Doppelte. Dafür wird dann auch Werbung geschaltet. Der Anmeldebogen ist unter www.wifo-rees.de zu finden. Als Organisator fungiert Thomas Schäfer (02851/96771645).

Neben der Gewerbemesse an der Empeler Straße präsentieren sich zeitgleich die Werkstätten der Lebenshilfe Unterer Niederrhein bei einem Tag der offenen Tür. Um dem erwarteten Besucheransturm gerecht zu werden, werden zwei Shuttle-Busse vom Real-Parkplatz zur Empeler Straße sowie zur Lebenshilfe und zurück pendeln.

Foodtrucks an der Rudolf-Diesel-Straße

Der 26. April ist dann zudem in Rees ein verkaufsoffener Sonntag. An der Rudolf-Diesel-Straße werden Foodtrucks stehen. Bei einem Lospreis von einem Euro winken bei der Tombola attraktive Gewinne. Der Hauptpreis wird gegen 17 Uhr gezogen. Bei Eggemann wird es ein Bühnenprogramm mit Musik und Tanz sowie einigen Vorführungen geben. Die Moderation wird Wifo-Vorsitzender Dirk Salzsieder übernehmen.

Die Bimmelbahn Leiting wird ebenso vor Ort sein wie das Tambourcorps Rees und das Halderner Blasorchester. Wer mit dem Fahrrad kommt, kann seine Fiets auf einem bewachten Parkplatz am Beginn der Empeler Straße abstellen. Diese Aufgabe wird vom Förderverein der Kita Hand in Hand übernommen. Ebenfalls für die musikalische Unterhaltung zeichnet sich der Buena Reesa Club aus. Bei Holzum gibt es zum einen Wasserspiele mit Musik. Zum anderen können Interessierte dort das Erlebnis 9D-Kino hautnah erleben.

Holzschnitzer und Bogenschießen

Bei Kersten werden Holzschnitzer sein. Auch Bogenschießen ist dort möglich. Ein spezielles Kinderprogramm unter anderem mit einem Flohmarkt wird bei Pellen stattfinden.

Unterstützung erhält das Wifo Rees von den Maltesern, die für die Erste Hilfe verantwortlich sind. Eine behindertengerechte Toilettenanlage wird vor dem ehemaligen RBU-Gelände aufgestellt. Als Einweiser der Parkregelung fungieren Feuerwehrmänner.