Rees: DRK bittet an zwei Terminen in Schulen zur Blutspende

Rees An zwei Terminen besteht in Rees die Möglichkeit zur Blutspende. In zwei Schulen kann gespendet werden. Das sollte beachtet werden.

Wer gesund und fit ist, kann Blut spenden. Auch in Zeiten des Coronavirus benötigen Krankenhäuser dringend Blutspenden, damit die Patienten weiterhin sicher mit Blutpräparaten in Therapie und Notfallversorgung behandelt werden können.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Emmerich, Rees und Isselburg. Den E-Mail-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]

Die DRK-Blutspendedienste beobachten die Lage rund um die Verbreitung des neuartigen Coronavirus sehr aufmerksam und stehen hierzu in engem Austausch mit den verantwortlichen Behörden. Die aktuell geltenden Zulassungsbestimmungen für die Blutspende gewährleisten weiterhin einen sehr hohen Schutz für Blutspender und Empfänger.

Blutspender sollten Kugelschreiber mitbringen

Schon immer galt: Menschen mit grippalen Infekten oder Erkältungs-Symptomen sollen sich erst gar nicht auf den Weg zu einer Blutspendeaktion machen. Sie werden nicht zur Blutspende zugelassen. Wer in den letzten vier Wochen im Ausland war, darf ebenfalls nicht Blut spenden. Begleitpersonen und Kinder von Blutspendern dürfen aus Infektionsschutzgründen das Blutspendelokal leider derzeit nicht betreten. Blutspender werden ebenfalls gebeten, wenn möglich einen eigenen Kugelschreiber zu benutzen. Da der Imbiss nach der Blutspende zurzeit nicht stattfindet, gibt das Rote Kreuz zur Stärkung Lunchpakete aus.

Gespendet werden kann an zwei Terminen in zwei Schulen in Rees. So ruft das Deutsche Rote Kreuz am Montag, 11. Januar, in der Realschule Rees am Westring 4 von 16 bis 20 Uhr zur Blutspende auf. Das Rote Kreuz ruft außerdem am Montag, 18. Januar, in Haldern an der Gemeinschafts-Grundschule am Motenhof 10 von 16 bis 20 Uhr zur Blutspende auf.

Persönliche Wunschzeit reservieren

Bei diesem Termin setzt der DRK-Blutspendedienst das neue Terminreservierungssystem ein: Über die kostenlose DRK-Blutspende-App, die Website spenderservice.net oder nachfolgenden Link kann sich jeder, der mit seiner Blutspende helfen möchte, ebenfalls seine persönliche Wunsch-Spendezeit reservieren und zwar unter https://terminreservierung.blutspendedienst-west.de.

Der Blutspendedienst wird somit den Anforderungen an die erhöhten Sicherheits- und Hygieneanforderungen bei der Blutspende in Zeiten des Coronavirus gerecht. Lange Warteschlangen werden verhindert und die Sicherheit für jeden Spender deutlich erhöht.

Eine Blutspende ohne vorherige Terminreservierung wird bei diesem Termin nicht oder nur im Ausnahmefall und dann auch mit längerer Wartezeit möglich sein.

DRK warnt vor Panikmache

Der DRK-Blutspendedienst warnt vor Panikmache. Blutspender werden nicht auf Corona getestet - für die Übertragbarkeit des Coronavirus durch Blut und Blutprodukte gibt es keine Hinweise. Bluttransfusionen sind sicher und unverzichtbar. Auch hier gilt, dass die Aufsichtsbehörden engmaschig beobachten und analysieren.

Ständig aktualisierte Infos gibt es unter www.blutspendedienst-west.de.