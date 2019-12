Rees: Einfriedung darf jetzt bis zu zwei Meter hoch sein

Rees. Der Bauausschuss hat Ja gesagt, jetzt muss noch der Reeser Rat entscheiden: Künftig dürfen dann Einfriedungen in Gärten bis zwei Meter hoch sein.

Eine lange Diskussion gab’s nicht mehr. Einstimmig hat sich der Bauausschuss auf seiner jüngsten Sitzung dafür ausgesprochen, dass künftig Einfriedungen in Gärten, etwa Zäune und Hecken, bis zu zwei Meter Höhe genehmigungsfrei errichtet bzw. gepflanzt werden können.

Damit müssen alle Bebauungspläne in Rees diesbezüglich angepasst werden. Denn bislang durften etwa Zäune nur einen Meter hoch sein. Daran habe sich aber kaum einer gehalten. Gängige Praxis waren höher Zäune.

Rees orientiert sich an neuer Landesbau-Ordnung

Die Verwaltung hatte argumentiert, dass man gar nicht kontrollieren kann, wer sich an die gesetzliche Vorgabe hält. Deshalb hatte man vorgeschlagen, sich an der seit Januar 2019 geltenden neuen Landesbau-Ordnung zu orientieren. Die sieht die genehmigungsfreie Zwei-Meter-Höhe vor.

In Vorgärten dürfen Zäune oder Hecken wie bisher nur einen Meter hoch sein. Aus ordnungsrechtlichen Gründen, wie es heißt. Denn höhere Einfriedungen würden möglicherweise beim Verlassen des Ausfahrt die Sicht behindern.

Mit der vom Bauausschuss empfohlenen Änderung befasst sich der Rat in seiner Sitzung am Donnerstag, 12. Dezember, ab 17 Uhr. Gibt er wie der Ausschuss grünes Licht, werden so auch die bisher schon zwei Meter hohen Einfriedungen im Nachhinein „legalisiert“.