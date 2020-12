Rees: Evangelische Kirche Haldern ist Heiligabend geöffnet

Haldern An Heiligabend finden in Rees keine Gottesdienste statt. Die ev. Kirche in Haldern hat aber geöffnet und hält eine Überraschung bereit.

Auch wenn kein Gottesdienste am Heiligen Abend stattfinden, ist die evangelische Kirche in Haldern dennoch von 10 bis 16 Uhr geöffnet und lädt zu einem Krippenspaziergang ein.

In der Kirche erwartet die Besucher eine kleine Geschenktüte für diesen besonderen Abend, mit Andacht und Überraschungen. Dort gibt es auch die Möglichkeit zum Gebet. Zudem sind Presbyter und die beiden Pfarrerinnen für ein Gespräch anwesend.

Weihnachtliche Musik an Heiligabend

Und wer gerne noch ein paar weihnachtlichen Klängen lauschen will, der sollte sich von 14 bis 16 Uhr auf den Weg in die Kirche machen. Dann in dieser Zeit sitzt Henning Schmeling an der Orgel und spielt weihnachtliche Lieder, begleitet von Jakob und Anton Schmeling mit der Blockflöte oder Geige.

Zum Schluss hält Pfarrerin Sabina Berner-Pip fest: "Die himmlische Weisen zum Heiligen Abend kann man mit Abstand sicher genießen."