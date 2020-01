Rees. Die Band Faelend trat im Buena Ressa Club in Rees auf. Hier bot die Band besondere Texte dar. Und zwar in elbischer Sprache à la J.R.R. Tolkien.

Rees: Faelend faszinierte mit elbischen Texten im Club

In fließenden schwarzen Gewändern gekleidet mit silbernen Elfenohren treten die Mitglieder der Band Faelend auf. Selbst beschreiben sie sich als elfische Rock-Gruppe – eine Mischung aus keltischer Musik und Rockmusik.

,,Bevor wir loslegen, gilt es noch einer Tradition nachzukommen‘‘, kündigt Mo Stienen, Leadsängerin der Band, an: ,,Heute wäre Professor Tolkien 128 Jahre alt geworden. Somit stoßen wir an: Auf den Professor!‘‘

Ein Kaffee-Schnaps fürs Publikum

Noch während der an die Zuhörer verteilte Kaffee-Schnaps getrunken wird, legt die Band schon mit dem ersten Song los: „Ninielle“ heißt der Song und das ist auch der Titel des schon herausgebrachten Albums der Band.

,,Durch den Kollegen vom Tonstudio kam der Kontakt zu Egon Schottek von dem Buena Ressa Club zustande‘‘, erinnert sich Mo Stienen. Die aus Geldern stammende Band hat sich 2009 gegründet; die drei aus Geldern stammende Gründungsmitglieder waren Mo Stienen selbst als Sängerin und mit der Koto-Harfe als Instrument, ihr Bruder Frank Stienen als Sänger und am Synthesizer und der Gitarrist Ben Paderna.

Sängerin schreibt die Texte selbst

Mittlerweile ist die Band um einen Schlagzeuger, einem Keyboarder, einer Flötistin, einer Violinistin und vier Background-Sänger, die mit Perkussionsinstrumenten unterstützen reicher. Das Besondere an der Band ist die Sprache, in welcher Gesungen wird: ,,Ich schreibe meine eigenen Texte, und zwar auf den elbischen Sprachen, die in den Büchern von J.R.R. Tolkien vorkommen.‘‘

Der britische Autor und Sprachwissenschaftler Tolkien hat für die Völker in seinen Büchern, vor allem „Herr der Ringe“ eigene Sprachen entwickelt. ,,Diese Sprachen haben mich immer interessiert‘‘, berichtet Mo Stienen, die Kunst- und Frühgeschichte studiert hat, und mittlerweile als Gesangslehrerin an der Musikschule der Stadt Krefeld arbeitet.

Songs erzählen Liebesgeschichten aus den Tolkien-Büchern

,,Als ich den Tolkien-Experte Helmut Piesch kennen gelernt habe, der selbst ein Tolkien Wörterbuch verfasst hat, wurde es möglich, dass ich meine Songs auf korrektem Quenya und Sindarin, die Sprachen der Elben, verfasse.‘‘

Dabei benutzt die Band nicht vorhandene Liedtexte, die Tolkien selbst geschrieben hat, denn diese dürfen nur von dem aus Dänemark stammenden, 1995 gegründetem Tolkien-Ensemble vertont werden. Es geht in den Songs von Faelend, die meistens auch Englische Teile haben, oft um Liebesgeschichten die aus den Büchern von Tolkien stammen.

Tanzeinlage der Sängerinnen begeisterte

Die Musik der Band schien was ganz Neues für die Reeser zu sein; alle in dem nicht überfüllten Club hörten aufmerksam und gebannt zu. Als eine der Backgroundsängerinnen eines der Songs mit einer Tanzeinlage begleitete, hat das Publikum sofort gefilmt.

Jedes Jahr tritt die Band im Rahmen des Tolkien Tages in Geldern-Pont auf, welches von der Deutschen Tolkien-Gesellschaft organisiert wird.