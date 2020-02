Die letzte Demo Rees for Future fand im November statt.

Rees for Future will in der Stadt mehr Präsenz zeigen

Bei der Jahreshauptversammlung von Rees for Future wurden neue Ideen und deren Umsetzung thematisiert. Noch im Februar gibt es die nächste Demo.

Rees for Future will in der Stadt mehr Präsenz zeigen

Die Präsenz von Rees for Future auf der Straße soll aktiver werden. So Roland Mümken jüngst auf einem Treffen der Gruppe Fridays for Future (FFF) im Remix. Die Gesellschaft mitzunehmen sei nach wie vor die wichtigste Aufgabe der Organisation, erklärte er weiter.

Jürgen Tenters Kritik am deutschen Müllsystem konnte die Gruppe gut nachvollziehen. Jedoch war für alle schnell klar, dass Rees for Future die Forderungen so nicht umsetzen könne.

FFF soll kein Unternehmen in Rees werden

So hätte Rees for Future laut Tenter eine gewerbliche Firma werden sollen, die Umweltsiegel an Unternehmen vergibt, welche zu 100 Prozent das Recycling ihrer Verpackungen garantieren.

„Das können und wollen wir auf Reeser Ebene nicht umsetzen“, betont Norbert Müsch, Aktivist bei FFF Rees. „Außerdem sehe ich es sehr kritisch, Fridays for Future zu einem Geld einnehmenden Unternehmen zu machen. Wir sind eine bürgerliche Bewegung und nutzen unseren derzeitigen gesellschaftspolitischen Einfluss.“

„Beim Thema Lichtershow zur Kirmes 2020 bin ich guter Dinge“, sagte Jule Schwartz. „Ich bin gespannt, wie das Ordnungsamt auf unseren Vorschlag einer Wasserorgellichtershow reagieren wird und freue mich, wenn die Umsetzung des umweltfreundlichen Spektakels klappt und erfrischende Abwechslung in die jährliche Tradition bringt.“

Temperaturabsenkung in Schulen soll weiter verfolgt werden

Außerdem werde das Thema Heizungstemperaturabsenkung in den Reeser Schulen weiter verfolgt. Auch auf dem Jugendaktionstag am 20. Juni will FFF Rees mit einem Stand vertreten sein und „von den Reeser Lebensmittelgeschäften haben wir sehr anregende und interessante Rückmeldungen zur Frage der Vermeidung von Lebensmittelverschwendung und Verpackungsabfall bekommen. Wir freuen uns über das schon vorhandene vielfältige Engagement“, sagt Alina Kingston.

Mobilität wird Thema im Bauausschuss

Schwartz freut sich nun auf die Sitzung des städtischen Bauausschusses am Donnerstag, 6. Februar, auf der auch die Mobilität in und um Rees Thema sein wird. „2019 waren unsere Erfolge die Recyclingpapiereinführung in den Reeser Schulen und drei bewegende Demos“, resümiert Schwartz. Die nächste Demonstration soll es noch in diesem Monat geben.