Rees: Freie Pfarrerstelle wird nicht wieder neu besetzt

Rees Die Stelle von Pfarrer Carsten Franken in Rees wird nicht wieder neu besetzt. Ebenso wie die Stelle im Pfarrbüro in Mehr.

Am 3. Januar 2021 wird Pfarrer Carsten W. Franken aus Rees verabschiedet. Seine Stelle, so teilt die katholische Kirche Rees ist, wird nicht neu besetzt. Daher gilt ab dem Wochenende 9./10. Januar 2021 eine neue Gottesdienstordnung in der Gemeinde.

Carsten W. Franken, derzeit Pastor mit dem Titel Pfarrer in Rees, wird neuer leitender Pfarrer der Pfarrei St. Reinhildis in Hörstel. Das ist das Ergebnis eines Gesprächs zwischen Franken, dem Kirchenvorstand und Pfarreirat sowie dem Pastoralteam. Damit wird der 54-Jährige Nachfolger von Pfarrer Christoph Winkeler, der Hörstel im Januar verlassen wird, um die Pfarrei St. Marien in Friesoythe (Offizialatsbezirk Oldenburg) zu leiten. Die Pfarreinführung von Franken ist für den 28. Februar geplant.

Christa Rupprecht geht in den Ruhestand

Zudem gibt es noch eine weiteren Abschied: Zum 31.Dezember tritt Christa Rupprecht in den wohlverdienten Ruhestand. Sie hat sich stets für den Friedhof und das Büro in Mehr engagiert. Die Stelle im Pfarrbüro wird nicht neu besetzt. Intentionen können telefonisch oder per Mail im Pfarrbüro Rees angemeldet werden. Interessierte können auch ihren Wunschtermin, Name, Telefonnummer und Gebühr in einen Umschlag in der Sakristei in Mehr abgeben.

Die Pfarrbüros sind für den Publikumsverkehr geschlossen, aber auch zwischen den Jahren telefonisch unter 0 28 51-967 104 100 erreichbar. Das Büro in Millingen ist krankheitsbedingt nicht besetzt.