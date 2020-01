Rees: Glückliche Gewinner bei der Ziegenkartenverlosung

Nicht nur die Sternsinger wollten ihre Pflicht am Samstag sicherlich so schnell wie möglich abhacken. Den Zuschauern der Gutscheinverteilung durch die Ziegenkartenverlosung der Reeser Werbegemeinschaft (RWG) sah man am Reeser Marktplatz die morgendliche Kälte in die Knochen kriechen.

Selbst die Spannung, welche der zahlreichen Teilnehmer einen Einkaufsgutschein im Wert von 25 bis 250 Euro erhalten würden, überzeugte nicht viele der Gewinner ihre beheizte Behausung um 10.30 Uhr zu verlassen.

Gutgelaunte Ansagen der Losungsleiterin

Um ihren Preis mussten sie dadurch aber nicht fürchten, da sie im Falle des Falles per E-Mail oder per Post benachrichtigt werden würden. Fehlen würden ihnen dann aber die spritzigen Ansagen von Losungsleiterin Renate Nann-Belting und die persönliche Beglückwünschung vom Reeser Rheinkönig Michael Roos.

Letzterer machte sich mit fröhlichen Kommentaren daran, die Lose zu ziehen. Dabei stellte man schnell fest, dass die meisten Gewinner der Gutscheine der Reeser Werbegemeinschaft nicht nur gut in Rees eingekauft hatten, sondern auch dort leben.

Der erste Gutschein ging direkt nach Rees

„Der erste Gutschein geht sofort an Rees“, verkündete der Rheinkönig freudig. Es folgten insgesamt 26 Gutscheine im Wert von 25 Euro und neun Mal 50 Euro an Kristin Teska, Nadine Salihi, Helga Stankewitz,Jörg Hallen, Alica Kirici, Gaby Bieschke, Dirk Ditters, Birgit Hoppe und Norbert Verweyen.

Die Mitglieder der RWG beglückte Rudolf Ruß und Gertraud van Alst mit einem 100-Euro-Gutschein, zwei Reeser mit 150-Euro-Gutscheinen und Sabine Hühner mit einem 200-Euro-Gutschein. Der Glückspilz unter den Beschenkten war aber Thomas van Acken, der den Einkaufsgutschein für alle RWG-Mitgliedsgeschäfte für 250 Euro ergatterte.

Einkäufer kommen aus den umliegenden Städten

Einkäufer aus Rees, Haffen, Wesel, Emmerich, Kalkar und auch Isselburg hatten fleißig Lose eingereicht, sodass der traditionelle Wäschekorb vor Losen geradezu überquoll. Leider war eine Konsequenz der hohen Beteiligung aber auch, dass bei weitem nicht jeder etwas gewinnen konnte.

Mitleidig entschuldigten sich Renate Nann-Belting und der Rheinkönig bei der Menge um sie herum, die trotz dem tapferen Ausharren kaum belohnt wurde. „Ich wünschte, ich könnte auch mal welche aus ihren Reihen ziehen“, versicherte Michael Roos beim Losen.

Nervenkitzel auf dem Reeser Markt

Von der zukünftigen Teilnahme an dem Gewinnspiel wird es sie aber aller Wahrscheinlichkeit nach nicht abhalten. So ist das eben mit dem Glücksspiel: Man ist sich des Risikos bewusst und steckt Enttäuschungen bereitwillig ein, um von Verlosungsleiterin und Rheinkönig unterhalten zu werden und den Nervenkitzel zu bekommen.

Denn wer nicht wagt, der nicht gewinnt.