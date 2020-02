Rees: Haffen und Mehr beim Karnevalszug in Feierlaune

Ein überdimensioniertes Bierglas bahnt sich seinen Weg durch den Ortskern von Mehr. Es folgen Eisbären, Drachen und dann noch ein Narrenschiff. Keine Sorge. Hier ist nicht das Chaos ausgebrochen, sondern der Rosenmontagszug von Mehr nach Haffen unterwegs.

Trotz des grauen Himmels und erste Tropfen von oben sind Tausende Jecken an die Zugstrecke gekommen. Auf dem Marktplatz von Mehr sorgt die Band Dörmakar aus Emmerich mit Livemusik für Stimmung. „Der Regen macht uns gar nichts aus“, tönt es von der Bühne und die Narren jubeln.

Wagen und Fußgruppen mit Fantasie

Fantastische Wesen waren auf dem Karnevalszug von Mehr nach Haffen unterwegs. Im Hintergrund sieht man die Drachen der Tanzgruppe No Name aus Mehr. Foto: Thorsten Lindekamp / Funke Foto Services GmbH

13 Wagen und fünf Fußgruppen ziehen an den verkleideten Zugbesuchern vorbei. Dabei sind zwei große Themenbereiche auszumachen: Das Reich der Fantasie auf der einen Seite. Auf der anderen Themen, die vor Ort die Gemüter beschäftigen.

Der Thron von Mehr hat seinen Wagen in Form einer Burg gestaltet. „Karneval is coming“ steht auf der Seite unter einem Wolfskopf mit Narrenkappe geschrieben. Eine Anspielung auf die Serie Fantasy-Serie „Game of Thrones“. Ebenso aus dem Reich der Fantasie kommen die Drachen, die über die Straße tanzen. Hinter den geflügelten Wesen in Grün steckt die Tanzgruppe No Name aus Mehr.

Lokale Themen auch im Karneval

Mit dem Kneipensterben setzen sich die Haffener Wagenbauer mit ihrem Wagen auseinander. „Ein Gaudi auf der Hütten, was hat uns dabei bloß geritten. Die Haffener Kneipen haben dicht, wir Wagenbauer noch lange nicht“, steht auf der Seite des Wagens. Davor schwebt das überdimensionierte Bierglas.

Auch die Probleme der Landwirtschaft werden thematisiert – gleich von mehreren Wagen. „Gibt es keine Bauern mehr, bleibt auch Eure Pfanne leer“, ist auf einem zu lesen. „Ist der Bauer ruiniert, wird dein Essen importiert“, ist auf dem zweiten Wagen zu lesen.

Tierkostüme für nasskaltes Wetter

Trotz der etwas ernsten Thematik sind die Besucher des Rosenmontagszuges in Feierlaune. Kinder und Erwachsene schnappen sich die Kamelle, die von den Wagen auf sie herabregnen. Ein kleiner Vampir geht dabei gleich mit einem Kescher ans Werk und fischt so massenweise Süßkram aus der Luft.

Viele Jecken haben sich passend zum nasskalten Wetter gekleidet. Tierische Ganzkörper-Kostüme sind dabei besonders häufig anzutreffen. So tummeln sich menschliche Tiger, Mäuse, Hunde, Kühe und Eisbären entlang der Zugstrecke. Auch der närrische Nachwuchs schaut aus Krokodil-, Hasen- oder Bärenkostüm gut verpackt auf die Zugstrecke.

Bühnenprogramm und Feierlaune

Prinz Patrick I. vom Haffener Karnevals Verein lässt Kamelle auf die Besucher entlang der Zugstrecke in Mehr regnen. Foto: Thorsten Lindekamp / Funke Foto Services GmbH

Auch der einsetzende Regen kann die Stimmung nicht trüben. Während die Wagen neben dem Marktplatz in Mehr parken, gibt es auf der Bühne mit der Tanzgruppe No Name aus Mehr und den jungen Haffener Funken Choreographien mit Hebefiguren zu sehen, die das Publikum begeistern. Dann sorgen Dörmakar mit einem weiteren Auftritt für Stimmung.

Währenddessen ist auch Prinz Patrick I. vom Haffener Karnevals Verein begeistert von der Stimmung an der Zugstrecke. „Das Wetter ist fast egal. Es wird trotzdem gefeiert“, sagt er. „Wenn der Zug einmal fährt, dann ist er nicht mehr aufzuhalten.“

Von Mehr weiter nach Haffen

Vorne am Zug freut sich derweil Martin Kösters über die zahlreichen Besucher entlang der Zugstrecke. Der Präsident des Haffener Karnevals Vereins gehört zum Organisatorenteam des Zuges. „Wir hatten heute Glück, dass es zum Zugbeginn noch nicht geregnet hat“, erklärt er. Das hat wohl auch dazu beigetragen, dass trotz der schlechten Wetterlage viele Narren zum Feiern an die Zugstrecke gekommen sind.

Schließlich setzt sich der Zug weiter in Bewegung. Es geht von Mehr weiter nach Haffen. Dort wartet mit der Schlüsselübergabe ein weiterer Programmpunkt auf die feiernden Karnevalisten. Die lassen sich auch vom heftiger werdenden Regen die Feierlaune nicht verderben.

>> Rund um den Zug von Mehr nach Haffen

Per Narrenschiff war das Kinderprinzenpaar Leiff I. und Darleen I. vom Haffener Karnevals Verein (HKV) zum Rosenmontagszug angereist. Ein komplett neuer Wagen. Denn der Wagen des Prinzenpaares fiel im vergangenen Jahr bekanntlich einem Brand zum Opfer. „Wir haben sehr viele Spenden und Unterstützung aus dem Dorf und der Umgebung bekommen, um den Wagen neu bauen zu können“, sagt Martin Kösters, Präsident des Haffener Karnevals Vereins.

Die Stoppelhopser aus Haffen sorgten beim Zug ebenfalls für Aufsehen. Als kleine Eisbären hatten sich die Mitglieder der Kindertanzgruppe verkleidet. In einem Wagen mit einer Dekoration aus Eisbären, Schnee und Eiszapfen rollten sie über die Zugstrecke.

Getanzt wurde nicht nur auf der Bühne. Die HKV-Tanzgarde sorgte auch auf dem Wagen des Prinzenpaares hüpfend für Feierlaune entlang der Zugstrecke.