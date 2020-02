Rees: Haldern Pop holt Musiker Peter Fox zum Festival

Mit dem zweiten Trailer von Künstlern für das Haldern Pop Festival kündigen die Veranstalter ein gutes Dutzend weiterer Bands an, die vom 6. bis 8. August auf dem Alten Reitplatz an der Lohstraße in Rees-Haldern auf der Bühne stehen werden.

Nachdem die Festival-Veranstalter bei der ersten Ankündigung zum Line Up neben Thees Uhlmann vor allem rockige Künstler für ihr Line Up bestätigt hatten, wird es jetzt, ganz dem Namen des Festivals entsprechend, wieder etwas poppiger. Neben bekannten Namen kommen auch vielversprechende Nachwuchskünstler zum Festival.

Ungewöhnliche Klänge zwischen Afrobeat, Hip-Hop, Cello und Melodica

Mit Peter Fox beehrt ein weiterer bekannter deutscher Musiker das Haldern Pop Festival. Der Frontmann der Gruppe Seeed und erfolgreiche Solokünstler wird gemeinsam mit Sway Clarke unter dem Namen Ricky Dietz auf der Bühne stehen. Zu hören gibt es eine bunte Mischung von Klängen aus dem Bereich Afrobeat, Hip-Hop, Dancehall und R’n’B.

Auch die Gruppe Buntspecht aus Wien wird zum Haldern Pop anreisen. Das Sextett macht Indie-Pop mit Melodica, Saxophon, Cello und Kontrabass. Dazu kommen humorvolle Texte und eine gewisse Wiener Gemütlichkeit. Die Cellistin Anne Müller war zuletzt 2011 auf dem Haldern Pop zu Gast – damals als Teil eines Spezials des „Forschungs-Label“ Erased Tapes Records mit anderen Künstlern. Dieses Mal wird die Musikerin mit ihren aus geloopten Cello-Melodien gestalteten Stücken alleine das Publikum auf dem Festival unterhalten. Für ungewöhnliche Klänge dürfte auch die us-amerikanische Experimental-Rockband Swans um Multi-Instrumentalist Michael Gira sorgen.

Pop auf hohem Niveau - mit Husten und Finnen

Die finnische Band The Holy serviert hypnotische Popklänge, zu denen man am liebsten direkt Mittanzen würde. Foto: Tero Ahonen

Wem beim Thema Husten nur eine Erkältung einfällt, der hat vermutlich noch nicht von der Band dieses Namens gehört. Dabei vereint das Trio aus Gisbert zu Knyphausen, Moses Schneider und Der dünne Mann jüngere deutsche Musikgeschichte. Gisbert zu Knyphausen stand schon mit Olli Schulz auf der Bühne. Moses Schneider steckt als Produzent hinter dem Klang deutscher Rockbands wie den Beatsteaks oder Tocotronic. Zu hören gibt es wunderbare Popmusik mit deutschen Texten.

The Holy sind Finnen mit Gitarren. Wer jetzt direkt an gegrölte Texte und verzerrte Metalriffs denkt, der wird enttäuscht. Dafür gibt es von der Band aus Helsinki eingängige, fast hypnotisch wirkende Klänge zu hören, zu denen man am liebsten direkt mittanzen würde.

Junge Songwriter - vor dem großen Durchbruch

Mit gerade mal 21 Jahren gilt Joy Crookes als großes Nachwuchstalent. Aus London wird sie nach Haldern anreisen. Die junge Sängerin war bei den Brit Awards im November für den Rising Star Award nominiert und ihr wird der große Durchbruch für 2020 vorhergesagt. Mit ihrer auf dem Soul basierenden Popmusik und toller Singstimme soll sie das Publikum in Haldern begeistern.

Die Riege der Songwriter wird von Briston Maroney aus den USA ergänzt. Seine Stücke werden vor allem von seiner Stimme getragen, die teils mit leicht rockigen Gitarrenmelodien unterlegt daherkommt. Etwas Kontrastprogramm dazu dürften die melancholischen Melodien von Eve Owen bieten. Die Sängerin und Songwriterin aus London spielt gefühlvolle Stücke begleitet von Klavier und Gitarre. Melancholische geht es auch bei der deutschen Indie-Pop-Band Provinz zu. Mit teils traurigen Melodien und nachdenklichen Texten dürften sie beim Haldern Pop für Abwechslung sorgen.

Englische Gitarrenmusik als Brücke zwischen Pop und Rock

Die englische Band Sports Team soll dem Publikum beim Haldern Pop beste britische Gitarrenriffs servieren. Foto: Haldern Pop

Aus England wird die Band Sports Team anreisen. In der Tradition bester britischer Gitarrenmusik serviert die Band von Gitarrenriffs geprägte Musikstücke, die beim Zuhören nicht nur Spaß machen, sondern einfach Lust auf mehr.

Von der Insel kommen auch Lazy Day. Die Gruppe punktet mit eingängigen Melodien zwischen träumerischen Pop und rockigen Gitarrenklängen, die neben der Stimme von Sängerin Tilly Scantlebury den Sound der Band prägen.

Noch mehr rockige Töne fürs Haldern Pop

Eine volle Breitseite Rockmusik gibt es aber auch bei den neu angekündigten Bands wieder. Amyl and the Sniffers kommen aus Australien zum Haldern Pop geflogen. Bereits 2018 rockten die vier Australier beim Festival. Inspiriert vom Hard-Rock-Klang der 70er-Jahre haben die vier Musiker, angeführt von Sängerin Amy Taylor, im vergangenen Jahr bei den australischen Aria Music Awards in der Kategory „Bestes Rock Album“ gewonnen.

Rockig geht es auch bei The Murder Capital zu. Die irische Post-Punk-Band verbindet treibende Schlagzeug-Rhythmen und Bassklänge zu einem einzigartigen Klanggefüge, dass von der Stimme von Sänger James McGovern getragen wird.

>>>>>>Trailer mit neuen Bands ist online

Das Haldern Pop Festival kündigt Band für das Line Up jeweils mit kleinen Trailer-Videos an. Zu Weihnachten gab es das erste Video dieser Art auf der Internetseite des Festivals und auf YouTube zu sehen.

Das Festival, das seit 1984 in Haldern stattfindet, lockt jährlich rund 7000 Besucher an den Niederrhein. Immer wieder treten dabei bekannte Künstler auf dem Alten Reitplatz auf - von Bob Geldorf über Pattie Smith bis zu Jan Delay und Fettes Brot.

Mehr Informationen zum Festival gibt es auf der Internetseite der Veranstaltung unter www.haldernpop.com