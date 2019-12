Rees: Haldern Pop holt Thees Uhlmann auch zum Festival

Weihnachten. Ein Familienfest. Und da wären wir schon bei der auffälligsten Gemeinsamkeit zum Haldern Pop Festival. Auch hier kommen Generationen zusammen. Dazu passt auch das Motto des 37. Haldern Pop Festivals vom 6. bis zum 8. August 2020: „Gestern trifft Morgen – und das Heute.“ Das ist auch ein Plädoyer fürs Hier und Jetzt.

Tradition hat es inzwischen, dass die Festivalmacher Heilig Abend die ersten Bandbestätigungen unter den Baum legen. Der bisher prominenteste Name für das von der NRZ präsentierte Event ist Thees Uhlmann. Bekanntlich geht der Sänger, der auch als Kopf der Gruppe Tomte bekannt ist, demnächst auf Lese-Tour und macht am 7. Januar, 20 Uhr, Station in der Haldern Pop Bar, wo er aus seinem Buch „Die Toten Hosen“ lesen wird.

Anna Calvi spiel eleganten Noise-Rock

Beim Festival wird dann wieder seine Musik im Fokus stehen. Sein jüngstes Solo-Album „Junkies und Scientologen“ ist in diesem Jahr erschienen und hat es auf Platz der deutschen Albumcharts geschafft. Deutschsprachiger Pop-Rock, ohne experimentellen Schnick-Schnack, recht eingängig – das ist sein Stil. Mit Worten umgehen kann er. Die Texte sind smart. Zweifelsohne wird Thees Uhlmann ein guten Zeitspot auf der Hauptbühne bekommen.

Die Italo-Londonerin Anna Calvi war 2011 schon mal beim Festival. Damals noch als aufstrebende Künstlerin. 2018 wurde sie für ihr drittes Album „Hunter“ sehr gelobt. Ihr eleganter Noir-Rock präsentiert sich in Angriffslaune. Melodramatisch, cool, fast kühl, mit phänomenalen Gitarren-Facetten – und über die großartige Stimme braucht man gar nicht lange zu sinnieren.

Gleich fünf Post-Punk-Gruppen

Darüber hinaus fällt auf, dass Haldern Pop ordentlich rocken lässt. Mehrere Gruppen passen gemeinsam in eine Post-Punk-Nische: Der Bandname Viagra Boys klingt etwas skurril. Dahinter steckt eine spannende schwedische Gruppe. Das Sextett besteht aus klassisch ausgebildeten Jazz-Musikern, was hier und da dezent angedeutet wird. Ansonsten sind das tätowierte Hardcore-Veteranen, die ihre ganze Erfahrung in pfiffige Kompositionen einbringen, die gerne mal anecken.

Das kanadische Kollektiv Crack Cloud lässt rechts und links dazu weitere Einflüsse aus Hip-Hop und Jazz zu. Nicht selten Lo-Fi produziert und auch musikalisch eher schwer zugänglich spricht die Band ein spezielles Publikum an.

Ein Hauch von David Byrne

70er-Post-Punk gemischt mit einem Hauch von David Byrne – das sind Squit. Ein bisschen abgefahren und experimentell, aber durchaus mit musikalischem Anspruch.

In eine ähnliche Kerbe schlagen Black Country, New Road. Die jungen Briten haben noch nicht viel heraus gebracht. Aber wenn, dann gerne in epischer Länge.

Auch die Londoner Ghum spielen Post-Punk. Der Guardian hat sie auf der Liste jener Bands, die man im Auge behalten sollte.

Girl Band – alles andere als eine Mädchen-Gruppe

Nun zu Vertretern anderer Rock-Facetten: Als die Südlondoner Shame 2017 beim Haldern Pop spielten, hatten sie noch nicht mal ein Album veröffentlicht. 2018 folgte dann „Songs of Praise“ – derber Rock, Alternative, Punk – es wird laut.

Das irische Quartett Girl Band ist genau das Gegenteil des Bandnamens. Sie garnieren rauen Noise-Rock mit elektronischen Beats und rotzigem Gesang, sofern man das so nennen mag. Herrlich verstörend.

Die Pop-Fackel hält der englische Liedermacher Tom Rosenthal hoch. Er schreibt gerne Texte über kontroverse Themen, über Melania Trump, einen Weihnachtssong über Amazon-Gründer Jezz Bezos oder über den Ohr-beißenden Fußballspieler Luiz Suarez.

Türkischer Folk mal anders

Ein Mix aus türkischem Folk, Psychedelia, Pop und Funk bietet Altin Gün aus den Niederlanden. Eine ganz neue Facette fürs Haldern Pop. In jedem Fall tanzbar.

Der US-Künstler Dan Deacon war schon 2015 beim Festival. Er spielt verspielte elektronische Musik, die einen Hang zum Absurden hat.

