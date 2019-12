Rees: Haus der Familie bietet 2020 zum Beispiel Piloxing

Das Haus der Familie (HdF) bietet im Jahr 2020 auch 138 Kurse in Rees und den dazugehörigen Ortschaften an.

Ein neuer Fitnesstrend ist Piloxing – ein Mix aus Pilates, Boxen und Tanz. Dazu gibt es in Rees ab dem 9. Januar, 18 bis 19 Uhr, einen Kurs in der Turnhalle der Grundschule an der Greisstraße. Ein großes Event Piloxing L.A.-Style steht am 9. Mai, 15.30 bis 17.45 Uhr, am Strand des Wisseler Sees an. Der Eintritt dazu ist frei. Im Anschluss geht’s an der Strandbar bei gutem Wetter zur After-Show-Party.

Es wird wieder Yoga im Flexxpoint in Rees geben

Das Haus der Familie hat sein Kursprogramm 2020 veröffentlicht. Auch in Rees finden viele Kurse statt. Foto: Thorsten Lindekamp / Funke Foto Services GmbH

Eine „große Nachfrage“, so Bereichsleiterin Petra Rüttermann, gibt es in Rees nach Yoga-Kursen. So wird es im Flexxpoint in Rees wieder einen Yoga-Kurs mit Tanja Becker geben. Der Termin ist noch nicht fixiert. In Haldern stehen sowohl im Katholischen Pfarrzentrum (etwa ab 13. Januar montags 18.50 bis 19.50 Uhr) als auch in der Grundschule am Motenhof (etwa ab 16. Januar, 18.50 bis 19.50 Uhr) diverse Kurse „Die innere Balance finden“ mit Silke Oelrich an.

Brigitte Boßmann bietet diverse kulinarische Kurse in Rees an. So sei etwa der Vegetarische Abend am 21. Januar und 21. April, 17 bis 20 Uhr, in der Rheinschule genannt. Kochen in geselliger Runde – das steht am 21. Januar, 31. März, 15. September und 17. November im Pfarrheim Mehr mit Barbara Kokert an. Jeweils 19 bis 22 Uhr.

Mobbing bei Kindern - was Eltern tun können

Wer sich mit dem Thema Mobbing bei Kindern beschäftigen möchte, kann am 2. März, 19 bis 20.30 Uhr, ins Familienzentrum Hand in Hand kommen, wo Katja Verhoeven-Lehmkuhl Eltern Tipps zur Vorbeugung gibt. Oder Hilfen für den Fall, dass schon etwas passiert ist.

Ab dem 5. April wird es im Reeser Rathaus eine Ausstellung mit Fotos aus den Fotokursen des HdF zu sehen geben. Erste „sehr beeindruckende“ Motive dazu, so Anette Krümmel-Matthäi, Bereichsleitung Kreativität, lägen bereits vor.

Weitere Dozenten werden gesucht

Oder wie wäre es mit einem Nähkurs? Anfänger und Fortgeschrittene sind ab 7. Januar, 9 bis 12 Uhr, im Pfarrheim Millingen richtig, wo Anja Ruberg die Kenntnisse vermittelt.

Über 100 Dozierende sind fürs HdF im Einsatz. Aber es gibt Nachwuchsbedarf in allen Bereichen. Die Kosten für Fortbildungen von Kursleitern werden verrechnet, wenn diese nachher fürs HdF aktiv sind.

Infos und Anmeldungen zu allen Kursen unter sowie unter www.hdf-emmerich.de, wo auch das ganze Kursangebot zu finden ist.