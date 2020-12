Rees: Lebenshilfe tanzt bei Jerusalema-Challenge mit

Rees Eine Reeser Einrichtung der Lebenshilfe macht bei der Jerusalema-Tanz-Challenge mit. Und versprüht so gute Laune in Corona-Zeiten.

Die ersten Töne des südafrikanischen Songs „Jerusalema“ erklingen und schon geht’s los. Es wird geklatscht, getanzt und gute Laune verbreitet. Weltweit haben tausende Menschen bereits bei der Challenge mitgemacht und ihren Tanz in Videos festgehalten. Auch die Lebenshilfe Unterer Niederrhein in Rees hat sich nun vor die Kamera gestellt.

Die Idee dazu entstand ursprünglich aus der Suche nach einer Alternative zum großen Nikolausball in der Niederrheinhalle in Wesel. „Das ist sonst immer der Höhepunkt für die Menschen mit Handicap“, erzählt Pressesprecher Ole Engfeld. Weil sich eine so große Veranstaltung allerdings nicht in Zeiten von Corona durchführen lässt, sollte jede Einrichtung einen kleinen Beitrag für eine Online-Variante leisten. Die Betreuer der Metallabteilung an der Empelersraße in Rees wussten schnell, was sich dazu perfekt eignen würde.

Zusammenhalt im stressigen Alltag

Bei der Jerusalema-Tanz-Challenge haben in den vergangenen Monaten vor allem Ärzte und Pflegekräfte mitgemacht, um auf die Missstände in Krankenhäusern mitzumachen. Aber auch, um Freude und Zusammenhalt im stressigen Alltag zu demonstrieren. Für die Lebenshilfe Unterer Niederrhein war es ebenfalls ein „herausforderndes Jahr“, erklärt Engfeld. Da waren die Schließungen zu Beginn der Pandemie, die späteren Unsicherheiten und vielen Absagen. Darunter eben auch der ausgefallene Nikolausball.

Um gegen Ende dieses turbulenten Jahres dennoch gute Laune zu verbreiten, übten die Betreuer der Metallabteilung erst zuhause die Tanzschritte und legten später vor der Kamera einfach drauf los. Natürlich mit Abstand, Maske und Nikolausmütze. Engfeld selbst hat das Ganze gedreht und dachte sich am Ende: „Das ist so schön, das müssen wir öffentlich machen.“ Also stellte er das Video auf die Facebook-Seite der Lebenshilfe Unterer Niederrhein, wo es bereits innerhalb kurzer Zeit viele Klicks und positive Kommentare erhielt. So schrieb einer beispielsweise: „Ihr leistet sehr gute Arbeit trotz schwieriger Zeiten..! Respekt, weiter so tolles Team.“