Rees: Melktechnik-Firma expandiert im Gewerbegebiet

Das Telefon steht einfach nicht still. Pausenlos wird Heinrich Beckedahl von Kunden angerufen, während er an seinem neuen Grundstück im Gewerbegebiet steht. Für gut eine halbe Million Euro will der 62-Jährige hier ein Büro- und Firmengebäude errichten. Denn sein Betrieb Melk- und Kühltechnik, gerade einmal sechs Jahre alt, platzt aus allen Nähten. „Es läuft wirklich gut“, sagt er.

Mit seinen Söhnen André (32) und Christoph (24), beide wie er selbst auch Landmaschinen-Mechaniker-Meister, will er noch in diesem Jahr mit dem Bau der Firma starten. „Pläne, wie genau alles aussehen wird, gibt’s noch nicht“, räumt der Esserdener ein. Den Vertrag über das 3.300 Quadratmeter große Grundstück an der Marie-Curie-Straße hatte er Ende des Jahres im Rathaus unterschrieben.

Junge Firma betreut schon 700 Kunden

Gearbeitet hat Heinrich Beckedahl viele Jahre lang bei van Ackeren Landtechnik in Bienen und sich hier schwerpunktmäßig ums Standbein Melk- und Kühltechnik gekümmert, auch als Service-Mann. Dann machte er sich selbstständig. „Für meine beiden Söhne“, betont er die Motivation, eine Firma als damals 56-Jähriger zu gründen.

Bereut hat er den Schritt nicht. Mittlerweile hat das Familien-Unternehmen 700 Kunden aus der Landwirtschaft, und zwar in den Kreisen Kleve, Wesel und Borken, sogar bis Düsseldorf und Essen. Verkauft und installiert werden voll-automatisierte Roboter-Melk-Anlagen. Ein Rund-um-die-Uhr-Einsatz gehört mit zum Paket. „Denn wir sind auch für den Service zuständig“, erklärt Heinrich Beckedahl.

Melk-Roboter kostet im Schnitt 250.000 Euro

Immerhin kostet so eine Roboter-Melkanlage im Schnitt um die 250.000 Euro. „Landwirte mit 300 Kühen und mehr investieren auch bis zu 400.000 Euro“, sagt er. Das müssten sie auch. Denn klassische Melker würden sie kaum mehr finden. Außerdem sei der Kostendruck enorm. Nach etwa zehn Jahren hätten sich die Anlagen, die rund 15 bis 20 Jahre in Betrieb sind, für die Landwirte amortisiert.

Derzeit hat Beckedahl eine Halle in Marienthal bei Wesel als Lager angemietet, eine weitere folgt jetzt in Rees als Übergangslösung, bis der Neubau steht, „der auch bis zu 750.000 Euro kosten kann“. Fertig sein soll das Bürogebäude mit Lagerhalle dann 2021. Spätestens bis dahin will der 62-jährige „Jung“-Unternehmer noch zwei Mitarbeiter eingestellt haben, und zwar einen Landmaschinen-Mechaniker und einen Elektriker.

Umsatz lag 2019 bei 2,8 Millionen Euro - Tendenz steigend

Außerdem soll das mittlerweile elfköpfige Team von Festangestellten, die nicht alle vor Ort am Standort in Rees arbeiten, sondern von ihren jeweiligen Wohnorten zu Kunden fahren, um einen Verkaufsberater und „Herden-Manager“ aufgestockt werden. „Der soll der Kundschaft auch in Sachen Futterberatung und Tierhaltung mit Rat und Tat zur Seite stehen“, sagt der Esserdener. Apropos Kunden: Gut 80 Prozent aller Landwirte würde sich heute bei der Neuanschaffung von Melkanlagen für Roboter-Lösungen entscheiden.

Wie gesagt: Die Geschäfte der jungen Firma laufen glänzend. 2019 betrug der Umsatz immerhin schon 2,8 Millionen Euro – und damit fast zehn Prozent mehr als im Jahr zuvor. Und die Beckedahls gehen davon aus, dass diese Wachstumsraten weiter gehen. Bleibt abzuwarten, ob bei den Aussichten in fünf, zehn Jahren der erfolgreiche Betrieb nicht schon wieder aus allen Nähten platzt. „Das sehen wir dann“, gibt sich der Boss entspannt – und muss schon wieder ans Telefon.