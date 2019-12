Rees. Singen macht glücklich. Findet Anja Lerch. Sie lädt alle Singbegeisterten zum ersten Stehkonzert in Rees für den 17. Januar ins Bürgerhaus ein.

Rees: Mitsing-Event mit Anja Lerch kommt ins Bürgerhaus

Singen macht glücklich, sagt man. Deswegen findet am Freitag, 17. Januar, um 20 Uhr erstmalig im Reeser Bürgerhaus „Anjas Singabend“ statt – ein Mitsingevent mit Anja Lerch. Ob erfahrene (Chor-)Sänger oder begeisterte Badewannensänger, alle sind eingeladen.

Anja Lerch will mit Menschen aus allen Generationen an diesem Abend spontan und in lockerer Atmosphäre gemeinsam Lieder und Songs aus allen möglichen Genres (Rock, Pop, Evergreens, traditionelle Volkslieder, alte Schlagern, Soul, Irish Folk etc.) singen, um die Freude und den Spaß an der Musik zu teilen.

Sie komponiert, textet, singt jeden Tag

Seit frühester Kindheit ist Anja Lerch mit Musik und Gesang in Berührung und von ihr fasziniert. Sie lernte früh Instrumente zu spielen (Blockflöte, Violine, Klavier, autodidaktisch Gitarre). Sie sang, bevor sie sprechen konnte. Mit elf Jahren wusste sie, dass sie Sängerin werden will. Sie komponiert seither, textet, spielt zunächst autodidaktisch Klavier, singt jeden Tag.

Um sicher zu gehen, dass ihr Traum Sängerin zu werden, nicht nur ein Hirngespinst ist, nimmt sie mit 17 Jahren am Wettbewerb Jugend jazzt teil und erreicht den zweiten Platz von über 70 Teilnehmern. Das ist ihr öffentlicher Startschuss in die Musikwelt. Es folgen Auftritte in Ungarn, Deutschland, Polen, Holland, Frankreich, Russland; sie singt Rock & Blues in Clubs, Hallen, Open Air Festivals.

Jazz-Gesangsstudium in Arnheim

Anja Lerch absolvierte ein fünfjähriges Jazz-Gesangsstudium an der Musikhochschule Arnheim, wirkte als Sängerin und Sprecherin mit bei Studioproduktionen für Werbejingles für Radio, TV und Musikfachbüchern, hat Fernsehauftritte (WDR Aktuelle Stunde, Lokalzeit, NRW Duell, Rockpalast, ZDF Heute Journal mit Anjas Singabend, The Winner is, The Voice of Germany) unterrichtet Gesang privat und an Musikschulen, sowie Vokalworkshops, Weiterbildung in der Chakrenvokaltherapie.

Immer neugierig und offen für neue Projekte, entstanden Zusammenarbeiten und Auftritte unter anderem mit den Duisburger Sinfonikern (Crossoverkonzerte), Frank Sichmann (CD Lieblingssongs), Solo CD AllEin, Tommy Emmanuel, Stoppok, Helge Schneider, Barbara Schöneberger, Harald Schmidt, Nena, Max Herre, Nippy Noya. Seit 2007 veranstaltet sie Anjas Singabend- den Kultabend, bei dem jedermann/frau nach Herzenslust und aus purer (Lebens-)Freude singen kann (sowie Anjas Kindersingparty für die ganz Kleinen).

Sängerin begeistert mit ihrer lockeren Art

Mit ihrer unkonventionellen, lockeren Art und selbst leidenschaftliche Sängerin begeistert sie, egal, ob man erfahrener (Chor-) Sänger ist, oder schon lange nicht mehr gesungen hat; bei ihrem Singabend kann man auf jeden Fall die Freude spüren, die das einfach macht, den Alltag vergessen, abschalten und auftanken ... und sicher sein, dass das Singen wirklich die „eigentliche Muttersprache des Menschen ist“ (O-Ton Yehudi Menuhin).

>>Karten für das Stehkonzert gibt’s ab sofort

Karten für das Stehkonzert sind ab sofort in der Touristeninformation, Markt 41, Rees, erhältlich und kosten im Vorverkauf zwölf Euro für Erwachsene, neun Euro für Schüler und Studenten. An der Abendkasse kosten die Karten 15 Euro für Erwachsene, zwölf Euro für Schüler und Studenten. Einlass ist ab 19 Uhr.