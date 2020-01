Rees. Unfallflucht an der Wannwicker Straße in Rees: Größeres Fahrzeug hat eine Mauer touchiert. Diese ist nun instabil. Polizei bittet um Hinweise.

Rees: Nach Unfallflucht ist eine Mauer instabil geworden

Bereits am Montag, 20. Januar, stellte ein Anwohner an der Wannwicker Straße in Rees fest, dass ein unbekannter Fahrzeugführer eine Grenzmauer an seinem Grundstück beschädigt hatte. Bei dem Unfall sind einige Bausteine gebrochen, die Mauer ist durch den Schaden instabil geworden, berichtet

Es ist anzunehmen, dass ein größeres Fahrzeug, z.B. ein Lkw oder Traktor, die Mauer touchiert hat. Der Verursacher entfernte sich jedoch, ohne Angaben zu seiner Person zu machen. Hinweise bitte an die Polizei Emmerich unter 02822/7830.