Rees. Die Arbeiten zur Modernisierung des Reeser Sirenensystems sind abgeschlossen. Bürgermeister und Ordnungsamtsleiter freuen sich. Neue Standorte.

Rees: Neue digitale Sirenen für das gesamte Stadtgebiet

Die Arbeiten zur Modernisierung des Reeser Sirenensystems sind abgeschlossen. Die neuen, digital angesteuerten Sirenen werden ab sofort, aber spätestens am Samstag, 7. Dezember, 12 Uhr, im Rahmen des kreisweiten Probealarms in Betrieb gehen. Wie berichtet, hatte der Rat der Stadt Rees im November 2018 den Weg für ein neues Sirenenwarnsystem in der Rheinstadt freigemacht und dafür 285.000 Euro im städtischen Haushalt zur Verfügung gestellt.

Bei Katastrophen- und Großschadensereignissen kann die Bevölkerung nun flächendeckend und zeitnah informiert werden. Um dies zu ermöglichen, war es notwendig, zusätzliche Standorte zu ermitteln und diese Standorte mit Sirenen auszustatten. Neu hinzu gekommen sind beispielsweise Standorte in Groin, Empel, an der Straße Op de Geest in Mehr oder am Grüttweg in Richtung Esserden.

Weiterer Beitrag für die Sicherheit der Bevölkerung

Bürgermeister Christoph Gerwers und Ordnungsamtsleiter Frank Postulart konnten sich jetzt von dem erfolgreichen Abschluss der Arbeiten überzeugen. „Nach der anspruchsvollen und zugleich zeitintensiven Arbeit sind wir froh, mit der erfolgreichen Realisierung des Projekts einen weiteren Beitrag für die Sicherheit unserer Bevölkerung geleistet zu haben“, freut sich der erste Bürger der Stadt bei der Besichtigung der neuen Sirenenanlage auf dem Dach des Feuerwehrgerätehauses in Rees.

Neben dem bekannten Feueralarm werden die Sirenen künftig auch zur Warnung der Bevölkerung eingesetzt. Dabei wären Großbrände, Bombenentschärfungen und Schadstoffaustritte aber auch Unwetter oder Hochwasser mögliche Szenarien, die den Einsatz der Sirenen erfordern. „Auf das gesamte Stadtgebiet gesehen, ist die Alarmierung nun deutlich lauter und besser hörbar, so dass unsere Bevölkerung auch aus dem Schlaf geholt werden kann, wenn über eine Gefahre alarmiert wird“, weist Postulart schon jetzt auf die sich verändernde Geräuschkulisse ab dem 7. Dezember hin.

Grundsätzlich gibt es drei verschiedene Sirenen-Signale

Grundsätzlich drei verschiedene Sirenensignale: Ein einminütiger Dauerton, der zweimal unterbrochen wird, dient der Alarmierung der Feuerwehr. Die Warnung der Bevölkerung erfolgt durch einen einminütigen auf- und abschwellender Heulton. Über das Radio oder die Gefahren-App Nina werden dann weitergehende Informationen vermittelt. Die Entwarnung der Bevölkerung erfolgt durch einen einminütigen, durchgängigen Dauerton.

>> Probealarm an jedem ersten Samstag im Monat um 12 Uhr

Auf der Internetseite der Stadt Rees in der Rubrik „Rathaus“/„Feuerwehr und Gefahrenabwehr“/„Gefahrenabwehr“ können die entsprechenden Sirenensignale angehört werden. An jedem ersten Samstag im Monat werden um 12 Uhr die digitalen Sirenen durch einen Probealarm getestet. Der nächste kreisweite Probealarm findet am 7. Dezember um 12 Uhr statt.

Dann ertönt der zur Warnung der Bevölkerung bestimmte einminütige auf- und abschwellender Heulton. Der kreisweite Probealarm dient der Funktionsüberprüfung der technischen Anlagen und dazu, der Bevölkerung die Sirenentöne und deren Bedeutung näherzubringen.