Rees. Auf der Dellstraße in Rees ist am Donnerstagmorgen eine Bank überfallen worden. Was bisher zu dem Überfall bekannt ist:

Rees: Räuber überfällt Bank an der Dellstraße und flüchtet

In Rees ist am Donnerstagmorgen offenbar eine Bank überfallen worden. Nach Angaben der Polizei kam es gegen 9 Uhr zu einem Raub auf die Volksbank an der Dellstraße. Ein unbewaffneter Mann konnte bei dem Überfall eine Bargeldsumme erbeuten und ist nun auf der Flucht. Die Polizei hat den Tatort in Rees weiträumig abgesperrt.

Rees: Polizei sucht nach dem Täter

Nach ersten Informationen der NRZ passierte der Überfall nicht im Kassenraum, sondern im hinteren Bereich der Bank. Die Polizei ist mit einem Spezialeinsatzkommando vor Ort, auch ein Hubschrauber ist bei der Suche nach dem Täter im Einsatz. Derzeit werden die Straßen rund um Rees von den Einsatzkräften kontrolliert. (red)

Wir aktualisieren den Artikel laufend.