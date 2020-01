Vor zwei Jahren hatten sie sich zum ersten Mal um den Stehtisch in Andrea Kösters Kreativwerkstatt versammelt. Mittlerweile, am Samstagnachmittag, durfte das Möbelstück die Jubiläumskuchen und -torten halten, während sich die 13 Mitglieder der Parkinson Selbsthilfegruppe und ihre Partner um eine lange Tafel drängten.

Die 21 Feiernden erhofften sich ein geselliges Beisammensein mit persönlichen Gesprächen, die nur durch einen Schluck Kaffee pausiert werden sollten. Die Gründerin Andrea Köster hatte anfangs lange mit sich gerungen, bevor sie sich darum bemühte, Menschen mit ähnlichem Schicksal zu finden und um sich zu versammeln. Denn die meisten Selbsthilfegruppen haben nur Mitglieder, welche deutlich älter wären.

Große Dunkelziffer an Erkrankten

Gesellschaft und Verständnis von Leuten im selben hürdenreichen Lebensabschnitt würden ihr helfen, so Andrea Köster. Allerdings geht jeder anders mit dem Fluch der Krankheit um. Daher käme wohl auch die große Dunkelziffer an Erkrankten, vermutete sie. Doch die anfangs achtköpfige Gruppe war zusammengewachsen und, trotz Mitgliederwechsel, im Kern eins geblieben. Freundschaften waren entstanden, man trifft sich alle sechs bis acht Wochen.





Allein die Termine der Treffen werden von der Gründerin vorgegeben, damit keine langen Diskussionen entstehen. Wohin es geht, was gemacht wird, das darf jeder vorschlagen. So landen sie zum Beispiel in Cafés, Museen oder eben in der Kreativwerkstatt. Zu bezahlende Referenten würden sie nicht extra einladen, um die Bürokratie zu vermeiden, so Andrea Köster.

Neuzugänge besser nicht sofort zu Ausflügen kommen

Ein Informationsaustausch könne ja auch über die WhatsApp-Gruppe stattfinden. Und nicht zu vergessen: „Wir nennen uns Selbsthilfegruppe, aber im Grunde sind wir ein Stammtisch“, eröffnete Andrea Köster strahlend. Neuzugänge sollten sich deswegen lieber bei ihr melden und bei einem normalen Treffen schnuppern kommen, als allein an einem der Ausflüge teilzunehmen.

Es dürfe aber auch nicht immer nur um die Krankheit gehen, gab sie zu. So wäre ein Zweck der Ausflüge und Ziel der Gruppe, dass es nicht immer die Erkrankten im Mittelpunkt ständen, erläuterte die Gründerin. Denn auch die Angehörigen würden unter dem bockigen Störenfried Mr. P, wie Andrea Köster die Krankheit nennt, leiden. Sie sollten ihre verdiente Pause des Mitleids bekommen.

Geteiltes Leid ist halbes Leid

Bei der entspannten Jubiläumsfeier plante Andrea Köster die Anwesenden zu fragen, ob sich für sie etwas geändert hätte. Denn natürlich können Medikamente die Krankheit nicht aufhalten. Auch die Zusammenkünfte und der Austausch der Truppe können sie nicht einfach verschwinden lassen.

Jedoch: Geteiltes Leid ist halbes Leid. So wollen sie versuchen, wider aller Hindernisse zusammen alt zu werden. Inzwischen konnte die Halderner Parkinson Selbsthilfegruppe unter anderem Mitglieder aus Kranenburg, Lette, Hamminkeln, Dingden und auch Alpen anlocken.