Sternsinger Rees: Sternsinger-Segen gibt es "to go" am Haldener Markt

Rees Das Team von St. Georg Haldern hat sich für die Sternsinger-Aktion 2021 etwas Besonderes überlegt. Den Segen gibt es "to go".

Die Sternsinger-Aktion findet 2021 in besonderer Form statt, das teilt das Organisationsteam St. Georg Haldern mit. Hierbei sind die allgemeingültigen AHA-Regeln von allen Besuchern zwingend einzuhalten.

Am Dreikönigstag, 6. Januar, wird eine Gruppe von Sternsingern in der Zeit von 15 bis circa 17.30 Uhr bei Familie Herbst am Halderner Markt bereit stehen, um die Segenszettel auszuteilen und dringend benötigte Spenden für Kinder in der Ukraine zu sammeln.

Segenszettel und Spendendosen liegen aus

Segenszettel und Spendendosen werden im Anschluss an die Aktion auch in der Kirche, der Apotheke, Bäckerei Gerads und Bäckerei Jansen, dem Brillenbauer sowie dem Halderner Lädchen ausliegen.



