Rees: Unbekannte Täter brachen in Zoohandlung ein

Rees. Noch unbekannte Täter drangen in der Nacht zu Montag in eine Reeser Zoohandlung in. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwischen Sonntag, 5. Januar, 13 Uhr, und Montag, 6. Januar, 8.45 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in eine Zoohandlung auf der Max-Planck-Straße in Rees ein. Der oder die Täter hatten zuvor ein Fenster aufgehebelt und verschafften sich so Zugang zu den Räumlichkeiten.

Sie durchsuchten mehrere Behältnisse und verließen die Zoohandlung ohne Beute. Hinweise nimmt die Kripo Emmerich unter der Rufnummer 02822/7830 entgegen.