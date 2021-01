Rees: Verlosung des Ziegengewinnspiels wird verschoben

Beim Weihnachtsshoppen in Rees konnten Kunden Ziegen zählen und an einem Gewinnspiel der Reeser Werbegemeinschaft teilnehmen.

Rees Ziegen zählen und Preise gewinnen, hieß es beim Gewinnspiel der Reeser Werbegemeinschaft. Der Verlosung muss nun verschoben werden.

Ziegen zählen und Preise gewinnen, so lautete das Motto des Gewinnspiels der Reeser Werbegemeinschaft. Aufgrund des erneuten Lockdowns haben sich die Organisatoren entschieden, die für die kommende Woche geplante Verlosung des Ziegengewinnspieles auf das erste Halbjahr 2021 zu verschieben.

++++In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Emmerich, Rees und Isselburg. Den E-Mail-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.++++

Es wird dazu eine weitere Gewinnaktion geben, über die die Reeser Werbegemeinschaft rechtzeitig informieren wird. Die bisher abgegebenen Karten behalten ihre Gültigkeit und fließen in die Verlosung mit ein.

Gutscheine im Wert von 250, 100 und 50 Euro zu gewinnen

Um an dem Gewinnspiel teilnehmen zu können, Zu finden waren sie in den Schaufenstern oder an den Türen der RWG-Mitgliedsgeschäfte. Dort konnten sich die Kunden außerdem auch kleine Kärtchen mitnehmen, auf denen sie ihre Kontaktdaten und ihre Ziegen-Zahl notierten.

Bis zum 31. Dezember konnten Kunden ihren Tipp abgeben. Zu gewinnen gibt es einen Gutschein à 250 Euro, zwei Gutscheine à 100 Euro und 50 Gutscheine à 50 Euro. Alle Gutscheine können bei den RWG-Mitgliedsgeschäften eingelöst werden.