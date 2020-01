Rees. 19 Veranstaltungen bietet die VHS in Rees an. Die finden aber erstmals seit 25 Jahren nicht im Rathaus, sondern unter anderem im Gymnasium statt.

Rees: VHS-Kurse finden im Gymnasium statt im Rathaus statt

Eigentlich bleibt alles wie gehabt: Mit 19 Veranstaltungen bietet die VHS in Rees wieder ebenso viele Kurse wie im vergangenen Jahr an, auch die Gebühren bleiben unverändert. „Eine Veränderung gibt es aber, sogar eine große“, sagte jetzt Alf-Thorsten Hausmann, Leiter der VHS in Kleve, bei der Vorstellung im Rathaus: „Sämtliche Kurse finden in Rees nicht mehr wie gewohnt im gut ausgestatteten Rathaus statt“, sagte Hausmann.

Grund dafür: Die Stadtverwaltung braucht die bislang seit 25 Jahren von der VHS in der ersten Etage genutzten drei Räume selbst für weitere Büros. Sprach-, Computer- und Zeichenkurse ziehen jetzt um ins Schulzentrum, genauer gesagt in Räume des Gymnasiums. Hausmann: „Die sind sehr gut geeignet. Im Februar geht’s dort los.“ Parkplätze seien auch ausreichend vorhanden.

Noch keine Lösung für Bewegungs-Kurse gefunden

Schwierig gestalte sich indes noch die Suche nach geeigneten Räume für die Yoga-, Tai Ji- und Achtsamkeitskurse. Da habe man noch keine geeignete Lösung gefunden. „Zwei Optionen gibt’s aber“, meinte Sigrid Mölleken vom Kulturamt der Stadt. Anfang Februar würden aber ganz sicher auch diese Angebote starten. „Wo genau das sein wird, darüber informieren wir in Kürze“, kündigte Alf-Thorsten Hausmann an.

Alf-Thorsten Hausmann und Sigrid Mölleken stellten das VHS-Programm für Rees vor. Die Veranstaltungen finden übrigens jetzt zum Großteil in Räumen des Gymnasiums statt. Foto: Remy

Das VHS-Programm fürs erste Halbjahr 2020 bietet wieder den gewohnten guten Mix. So entführt Annette Wozny-Köpp das Publikum im großen Saal des Bürgerhauses mit einer spannenden Reisereportage dieses Mal in die Bergwelt Nepals mit ihrer spektakuläre Natur. Yoga- und Tai Ji Quan, die beiden klassischen Methoden zu körperlicher und geistiger Entspannung, sind gesetzt. Ebenso Yoga. Hausmann: „Hier ist die Nachfrage besonders groß.“

Wieder Wochenseminar zur Stressbewältigung

Als Wochenseminar angeboten wird im März wieder Stressbewältigung im Beruf durch Achtsamkeit (MBSR). Das Trainingsprogramm besteht unter anderem aus Geh- und Sitzmeditationen, Körperwahrnehmung und sanften sowie achtsamen Yoga-Stellungen. Das Seminar kann übrigens als Bildungsurlaub gebucht werden.

In Sachen Sprachen kann man in Rees zwischen zwei Englischkursen auf unterschiedlichen Niveaustufen, einem Französisch und zwei Spanisch-Kursen wählen. Natürlich fehlt auch das Zehn-Finger-Tastschreiben nicht. Hier bietet die VHS einen Kurs über zwölf Doppelstunden an – für Erwachsene, aber auch für Schüler ab 14 Jahren. Der Erfolg kann nach bestandener Prüfung mit einem Zertifikat bescheinigt werden.

Tagesfahrten zu Rembrandt- und Picasso-Ausstellungen

„Besonders beliebt“, weiß Alf-Thorsten Hausmann, sind die VHS-Tagesfahrten. Sie führen diesmal zu den großen Rembrandt- und Picasso-Ausstellungen in Köln und Düsseldorf. Eine Tour führt zudem nach Arnheim. „Ein Nachbar zeigt hier vor allem die spektakuläre neue Architektur der ‘kriegsversehrten’ Stadt“, so der VHS-Leiter. Außerdem wird Dordrecht besucht, die älteste und für viele schönste holländische Stadt. Und im Duisburger Opernhaus steht die Oper Romeo und Julia auf dem Programm, dazu ein Ballettabend mit Beethovens 7. Symphonie als Höhepunkt.

>> Semester-Eröffnung am 31. Januar

Das VHS-Programm startet am Freitag, 31. Januar, im VHS-Haus, Hagsche Poort 22, in Kleve. Dann erzählt der Halderner Autor- und Filmemacher Clemens Reinders neue Geschichten vom Niederrhein, beginnend mit dem Ersten Weltkrieg… Außerdem startet eine Foto-Ausstellung des Stadtarchivs Kleve zum Ende des NS-Terrorregimes und zum 2. Weltkrieg am Niederrhein. Der Eintritt zur Semester-Eröffnung ist frei.

Die Kursangebote für Rees finden sich wie immer auf einer Übersichtsseite im neuen Programmheft. Das liegt unter anderem im Rathaus und den Geldinstituten aus. Weitere Infos unter www.vhs-kleve.de.