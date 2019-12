Auch 2019 heißt es in Bienen: „Erst zur Oma, dann zu uns“. Denn ab 22 Uhr findet am ersten Weihnachtsfeiertag im Bürgerhaus die Weihnachts-Kultparty statt.

Rees-Bienen. Am 1. Weihnachtsfeiertag startet wieder die Kultparty im Bürgerhaus Bienen. Ein mobiles Discoteam aus Emmerich und Rees lädt zur Party.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rees: Weihnachts-Kultparty steigt im Bürgerhaus Bienen

Die Party ist legendär. Am ersten Weihnachtsfeiertag, also am 25. Dezember, steigt im Bürgerhaus Bienen wieder die Weihnachts-Kultparty. Deren Motto ist alle Jahre wieder: „Erst zur Oma, dann zu uns“.

Los geht es am kommenden Dienstag ab 22 Uhr. Das neue mobile Discoteam BPM wird das Bürgerhaus Bienen ordentlich einheizen. Übrigens: Die Buchstaben BPM stehen für die Ortschaften Bienen-Praest-Millingen, wo das dreiköpfige Team zu Hause ist. „Gerade in unserer Heimat legen wir natürlich gerne auf und freuen uns auf viele feierwütige Menschen“, so Stefan Wahl vom BPM-Team.

DJ spielt in Bienen Musik der 90er-Jahre

Diese Party ist für alle Personen ab 18 Jahren zum Abfeiern und Abzappeln bestimmt – ganz egal ob 20, 30 oder 40 Jahre jung! Hier packt der DJ noch die 90er-Jahre aus – und rundet die Musik mit den aktuellen Hits ab.

Dazu wird es eine Lightshow sowie viele weitere Highlights am Abend geben. Neben einer extra eingerichteten Garderobe wird es auch wieder einen separaten Raucherbereich im Außengelände geben.

Vorverkauf für die Karten ist in Emmerich und Rees eingerichtet

Aufgrund der zu erwartenden Besucherzahl wurde ein Vorverkauf eingerichtet, die begehrten Eintrittskarten zum Preis von sechs Euro gibt es ab sofort bei Zweiräder Arentsen, Vor dem Delltor 5 in Rees; bei Getränke Wismans, Reeser Straße 423 in Praest oder online unter www.bpm-dj-team.de.

Der Veranstalter weist ausdrücklich darauf hin, dass es nur eine begrenzte Ticketanzahl an der Abendkasse zum Preis von acht Euro geben wird. Dazu rundet ein nettes Thekenpersonal mit kühlen Getränke zu fairen Preisen den Abend ab, so der Veranstalter.