Rees: Weihnachtsmarkt in Bienen bietet viel Handgemachtes

Der Bienener Weihnachtsmarkt ist oft der letzte Handwerksmarkt, den es vor Weihnachten zu besuchen gilt. Im Bürgerhaus in Bienen wird fast ausschließlich Handgemachtes zum Verkauf gestellt. Viele Stände sind schon längere Jahre dabei, aber es tauchen auch immer wieder neue auf.

Kreative Ideen umgesetzt

„Ich hatte dieses Jahr fünf Wochen Urlaub“, berichtet Carla Drießen aus Mehr. „Irgendwas musste ich mit der Zeit anfangen, also habe ich mir was Kreatives überlegt.“ An ihrem Stand gibt es Lesezeichen, Schalen aus Bügelperlen, kunstvolle Blumen aus Tannenzapfen gemacht und vor allem Gemälde und Wandschmuck. „Ich habe früher auch schon gemalt, aber nie die Sachen verkauft“, so Carla Drießen, die inzwischen herausgefunden hat, dass sie lieber klebt als malt, und durch das aufkleben von allerlei Materialien Wandschmuck herstellt.

Viel Handgemachtes an den Ständen

Die Heimatfreunde Bienen haben einen Weihnachtsmarkt in und um das Bürgerhaus in Bienen organisiert. Foto: Jens Uwe Wachterstorm / Funke Foto Services GmbH

Auch in früheren Jahren beim Bienener Weihnachtsmarkt dabei sind Hobbykreative wie Heidi Götte. Vor drei Jahren hatte sie unbenutzte PVC-Röhren auf dem Dachboden liegen, und wollte sie nicht einfach wegwerfen. Mit einer Bohrmaschine ging sie zu Werk und es entstand nach kurzer Zeit die erste PVC-Laterne mit einem eingeschnitzten Wolfskopf. Mittlerweile ist die Auswahl an Motiven sehr groß, und auch die Arten der PVC-Röhren sind unterschiedlich: Dickwandige für große Motive und dünnwandige für Lochmuster und Dreidimensionale Motive.

Ulrike Schneider-Knaken, die alle Arten von Schmuck mit kleinen Bilder-Anhängern und auch Armbänder mit Halbedelsteinen herstellt, hat so viel Erfolg mit ihrer Schmuckproduktion gehabt, dass ihr Stand mittlerweile hauptberuflich unter dem Namen Rikes Hippie Basar in den unterschiedlichsten Märkten, im Sommer sowie im Winter zu finden ist.

Fahrradschläuche weiter gedacht

Aus Isselburg sind auch zwei weitere Schmuckherstellerinnen an ihrem Stand in Bienen anwesend. Die Besonderheit des Schmuckes sieht man nicht auf den ersten Blick: Er wird aus Fahrradschläuchen hergestellt: „Meine Freundin Inga Buss und ich haben vor ungefähr neun Jahren einen Kurs besucht, und seitdem stellen wird diesen aufwendigen Schmuck her“, berichtet Eva Wilke-Henningsen. Mit der Schere werden die benötigten Formen aus dem Fahrradschlauch herausgeschnitten, und zu Ketten, Armbändern, Ringen und Ohrringe, zusammengefügt. „Dieses Jahr haben wir auch Gürtel aus Fahrradschlauch“, berichtet Eva Wilke-Henningsen.

Der besondere Honig

Als besondere Spezialität bietet auch der Klever Imker Michael Düppers seinen Honig an: „Um diese Art des Honigs herzustellen, reisen wir jedes Jahr mit unseren 26 Bienenvölker über die Grenze zu dem niederländischen Nationalpark De Hoge Veluwe. Dort lassen wir unsere Bienen frei, und holen sie später wieder ab.“ Viele weitere schöne Objekte gab es wie jedes Jahr in Bienen zu kaufen: Socken, bunte Hausstatuen, Engelein aus Ferrero-Rocher Kugeln, Schmuck aus Nespresso-Kapseln. Es war für jeden was dabei...