Rees: Weniger Tempo durch Signalsteine an Wirtschaftswegen

Der Startschuss für die Umsetzung des Wirtschaftswegekonzeptes in Rees ist gefallen: „Los geht’s noch in diesem Jahr mit der Verlegung von Signalsteinen, etwa an der Bergswicker Straße“, sagt Stadtpressesprecher Jörn Franken. Signalsteine verhindern etwa zu schnelles Fahren, weil sie über eine gerillte Oberfläche verfügen und beim Autofahrer ein unangenehmes Fahrgefühl durch Vibration erzeugen.

„Gleichzeitig werden Autofahrer gewarnt, dass sie sich neben der regulären Fahrbahn befinden“, erläutert Franken den Vorteil der Signalsteine. Verlegt werden sollen die schwarz-weißen Steine zunächst an der Bergswicker Straße, der Wilhelmstraße sowie dem Herkener Weg. Für die Verlegung würden seitens der Verwaltung jetzt noch Eigentumsverhältnisse geprüft.

Bergswicker Straße hat große Bedeutung mit hohem Verkehrsaufkommen

Laut Wirtschaftswegekonzept gehört die Bergswicker Straße zur Klasse A, hat somit eine große Bedeutung mit hohem Verkehrsaufkommen. Sie soll entsprechend ausgebaut beziehungsweise verstärkt werden. Wie im zuständigen Bauausschuss mitgeteilt, komme es erfahrungsgemäß vor allem im Bereich zwischen der Kreuzung Rauhe Straße und der scharfen Kurve durch viel Begegnungsverkehr zu erheblichen Schäden in den Banketten. Deshalb sollen dort auf einer Länge von etwa 300 Meter Signalsteine verlegt werden.

Laut Konzept wurde die Wilhelmstraße als Hauptwirtschafts- und multifunktionaler Weg eingestuft und werde folglich von schweren landwirtschaftlichen Nutzfahrzeugen, Autos und Radfahrern genutzt. Da die Einmündungs- und Kreuzungsbereiche sehr eng und unübersichtlich seien, was viele Bürger immer wieder beanstandet hätten, wird jetzt der Einmündungsbereich zur Kreisstraße 7, in dem die Bankette sehr beschädigt und ausgefahren sind, mit Asphalt beidseitig verbreitert.

Schmale Abschnitte vom Herkener Weg werden ausgebaut

So entstünde mehr Platz für die landwirtschaftlichen Geräte. Zudem sollen Signalsteine u. a. deshalb verlegt werden, um eine erneute Beschädigung der Bankette zu verhindern, heißt es seitens der Verwaltung. Die Maßnahme müsse aber noch mit den Kreis Kleve als Baulastträger abgestimmt werden, weil es sich um eine Kreisstraße handele.

Von erheblicher Bedeutung im Wegenetz ist der Herkener Weg, weil der auch als Verbindungsweg zwischen Rees und Heelden diene, so die Verwaltung. Auch für diesen Weg ist im Konzept aufgrund recht schmaler Straßenabschnitte ein Ausbau bzw. eine Verstärkung vorgesehen. Um überhaupt bei Gegenverkehr passieren zu können, müssten Autofahrer an einigen Stellen sogar neben der Straße anhalten, hatten Bürger moniert.

Splittung der Straße Androper Bruch auf 740 Meter Länge entfällt

Jetzt sollen an drei Stellen so genannte Ausweichtaschen mit Hilfe von Signalsteinen geschaffen werden, die in mehreren Reihen angeordnet sind. Die Regelbreite von sieben Metern setzt man allerdings nicht um, damit der Begegnungsverkehr auch weiterhin mit reduziertem Tempo unterwegs ist. Die Rillen in den Signalsteinen sollen zusätzlich ein Passieren mit hoher Geschwindigkeit verhindern.

Rückgebaut wird ein Teil der Straße Androper Bruch. Auch das gehört zum Wirtschaftswege-Konzept. Die Empfehlung der Stadt lautet, die ersten 20 Meter, ausgehend von der L 7, weiterhin wie gehabt zu unterhalten. Für weitere 740 Meter stellt die Stadt die Splittung, bislang ausgeführt durch den Bauhof Rees, künftig ein. Alle weiteren Flurstücke entlang des Weges Androper Bruch, so die Stadt, seien über andere Straßen und Wege erschlossen.