Reeser Real-Kunden erfüllten 60 Kinderwünsche

Es ist für Arnd Hagenbeck, Edith Roggendorf und Benedikt Grunden eine große Freude, beim Reeser Real-Markt die Geschenke für die von ihnen betreuten Kinder in Empfang nehmen zu dürfen, um sie Heiligabend unter den Weihnachtsbaum zu legen. 60 Wunschkugeln hatten die Kinder in den Einrichtungen des Kinderheimes St. Elisabeth Emmerich und des Evangelischen Kinderheimes in Wesel mit seinen Außenstellen in Haldern und Wittenhorst Ende November ausgefüllt. Alle ihre Wünsche wurden erfüllt, denn die Kunden in Rees zeigen Jahr für Jahr ein großes Herz.

Geschenke wandern schnell in den Einkaufswagen

Wenn die beschrifteten Papierkugeln im Real-Markt am Baum hängen, dauert es nicht lange, bis die Käufer diese mitgenommen haben. Entweder suchen sie den Wusch im Einkaufssortiment von Real aus und geben es gleich nach dem Bezahlen mit Etikett versehen ab, oder sie nehmen es mit nach Hause, schreiben eine kleine Karte dazu und verpacken es liebevoll. Selbstverständlich werden alle Geschenke eingepackt und dem Christkind übergeben. In dieser Funktion bedankt sich Edith Roggendorf, die sich jetzt schon auf das Leuchten in den Augen der Kinder freut.

Etwa 30 Euro sollte je ein Geschenk kosten. Nur fünf Wünsche blieben zunächst unerfüllt, doch derer nahmen sich dann die Mitarbeiter an. So dass sich in den Einrichtungen jedes Kind über ein Geschenk freuen darf. Zwischen fünf und zehn Jahre sind die Kinder alt. Aber auch ein Mutter-Kind-Heim wird in diesem Jahr beschenkt.

Armijn Boukema vom Marktsekretariat hat die Geschenkübergabe koordiniert und dafür gesorgt, dass die Päckchen auch in die richtigen Wäschekörbe, mit Adressen versehen, wandern.

Wünsche der Mitarbeiter zu Weihnachten

Aber auch die Mitarbeiter haben in diesen Tagen Wünsche, nämlich dass ihr Arbeitsplatz erhalten bleibt, ihr Einsatz belohnt wird, denn sie sind Teil des Erfolges, den der Reeser Realmarkt verbuchen kann. „So möchten und hoffen wir, dass wir alle hier ohne Verluste weiter arbeiten können“, verabschiedet sich die Betriebsratsvorsitzende Kathrin Hausen in die Weihnachtsfeiertage. „Wir lieben unseren Markt, hier steckt Leidenschaft drin. Daher wollen wir hier nichts hochkochen, warten ab, sind aber doch verhalten optimistisch.“

Darin bestärkt sie auch Geschäftsleiter Ulrich Schuchardt, der nicht nur den spendablen Kunden, sondern auch seinen Mitarbeitern ein großes Dankeschön ausspricht.

Dass der Gesamtbetriebsrat einen Vorratssozialplan aufgestellt hat, für den Fall aller Fälle, mag beruhigen. Doch denken will daran nur vor Weihnachten niemand.