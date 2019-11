Rees. Gymnasium Aspel in Rees nimmt an der Aktion Weihnachtspäckchen für Kinder in Not teil. 200 Päckchen kamen zusammen. Lkw bringt sie nach Osteuropa.

Viele notleidende Kinder in Rumänien, der Ukraine, Bosnien und Herzegowina werden sich riesig freuen. Denn sie bekommen noch pünktlich vor dem Fest Weihnachtsgeschenke – und zwar von Schülern des Aspel-Gymnasiums in Rees. „Wir machen mit bei der Aktion ‘Weihnachtspäckchen für Kinder in Not’“, freut sich Vertrauenslehrerin Anne Schicks über die große Hilfsbereitschaft.

Fast 200 Weihnachts-Pakete stapeln sich schon seit einigen Tagen in der Lehrer-Bibliothek. Gestartet ist die Aktion übrigens Ende Oktober. „Diesmal beteiligen wir uns an der Aktion der Stiftung Kinderzukunft“, erklärt die Pädagogin. Damit sei sichergestellt, dass die Kinder in den entsprechenden Ländern Osteuropas nicht erst – wie in den letzten Jahren – zur Kirche gehen müssten, um ihre Weihnachtsgeschenke zu erhalten. Schirmherrin der Aktion ist die Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Dr. Franziska Giffey.

Gebrauchte Sachen sind tabu

Das Engagement der Schülerinnen und Schüler aller Aspel-Klassen sei wirklich groß, sagt die Lehrerin. „Wobei die Teilnahme absolut freiwillig war“, fügt sie an. Im Religions- und Philosophie-Unterricht wurde überlegt, was gebraucht wird, zudem wurden die Geschenke verpackt.

„Gebrauchte Sache waren aber tabu“, unterstrich Maximilian. Der Zwölfjährige hatte unter anderem eine Zahnbürste für ein Kind gekauft, Stifte eingepackt. Andere brachten Spielzeug mit, auch noch nagelneue Schul-Utensilien wie College-Hefte, aber auch Leckeres wie Spekulatius. „Lebensmittel müssen aber noch mindestens drei Monate haltbar sein“, wussten die Schüler.

Konzept des sozialen Engagements

Selbst entscheiden konnten die Schüler, ob sie Pakete für Kinder bis sechs Jahre, bis zum Alter von 12 oder bis 18 Jahre zusammenstellen wollten. Für Hygiene-Artikel wie Duschgel und Body-Lotion hatte sich beispielsweise Sina (12) entschieden. „Es haben aber auch Eltern, Omas und Freunde Weihnachtspäckchen gefüllt“, weiß die Vertrauenslehrerin. Das Konzept des sozialen Engagements, auch weltweit, funktioniere gut, so Anne Schicks.

Abgeholt werden die Spenden in den nächsten Tagen. Eine Spedition sammle überall die Pakete ein. Für die Transport-Kosten würden jetzt auch noch Spenden gesammelt. Dafür stehe in der Verwaltung eine Spardose. Vielleicht, sagt die Pädagogin, könnten sich ja bei der nächsten Aktion alle drei weiterführenden Reeser Schulen beteiligen. Übrigens: Im nächsten Jahr sollen Videos von der Verteilung der Geschenke ins Netz hochgeladen werden.

>>32.000 Geschenke kommen deutschlandweit zusammen

Seit 1995 ruft die Stiftung Kinderzukunft dazu auf, Weihnachtspäckchen für Kinder in Not zu packen. Über 32.000 Geschenke kommen so deutschlandweit zusammen. In Lkw werden sie nach Osteuropa gebracht.

Dort werden sie an Mädchen und Jungen in Kindergärten, Waisenhäusern, Schulen, Kliniken, aber auch in Elendsvierteln der Städte und Dörfer verteilt. Jeder kann sich beteiligen. Mehr unter www.kinderzukunft.de