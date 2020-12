Reeserin faltet aus Buchseiten Kunstwerke zu jedem Anlass

Rees Waltraud Balkenborg aus Rees hat in Corona-Zeiten ein neues Hobby entdeckt. Sie faltet aus Buchseiten Kunstwerke, auch zu Weihnachten.

​Warmes Licht flackert in dem Kamin und sorgt so für gemütliche Stimmung. Doch handelt es sich hierbei nicht etwa um eine echte Feuerstelle, sondern um ein kleines Kunstwerk. Hergestellt hat es Waltraud Balkenborg aus Rees – gebraucht hat sie dafür ein altes Buch, etwas Handwerkszeug und sehr viel Fingerspitzengefühl.

Vor drei Jahren hat Balkenborg die sogenannte Kunst im Buch das erste Mal auf einem Weihnachtsmarkt in Konstanz gesehen und direkt gedacht: „Toll sieht das aus, aber das kann ich nicht selbst machen.“ So ganz ließ sie das Thema jedoch nicht los, denn vor gut einem Jahr kaufte sie sich ein Buch zum Thema Faltkunst und probierte es einfach mal aus. Allerdings war dieser erste Versuch nicht gerade von Erfolg gekrönt, wie sie lachend gesteht: „Das klappte nicht.“

Zeit für ein neues Hobby

Das Buch landete in der Ecke, bis im Frühjahr das Coronavirus auch ihr Alltagsleben herunterfahren ließ. „Ich hatte plötzlich viel mehr Zeit“, erzählt 58-Jährige. Weil sie aber nicht gerne nur auf dem Sofa sitzt und fernsieht, suchte sie nach einem neuen Hobby. Und erinnerte sich an das Buch, das einem die Faltkunst näher bringen sollte. Sie versuchte es noch einmal und siehe da, plötzlich klappte es doch. „Ich habe aber mit einer ganz einfachen Technik angefangen“, erklärt sie.

​Doch egal welche Technik zum Einsatz kommt, zuallererst setzt sich Balkenborg vor jedem neuen Projekt an den Computer. Mit einem speziellen Programm erarbeitet sie individuelle Muster. So weiß sie genau, wo sie auf einer Buchseite eine dünne Linie mit Bleistift und Lineal einzeichnen muss. Ist das erledigt, nimmt sie das Cutter-Messer zu Hand und schneidet vorsichtig die Markierungen am Seitenrand nach. Dieser Teil der Arbeit nimmt die meiste Zeit in Anspruch, bevor es dann ans Falten geht.

50 Stunden Arbeitszeit

„Man muss ziemlich genau arbeiten“, betont die 58-Jährige. „Dafür braucht man Konzentration und Ruhe.“ Beides findet sie abends nach der Arbeit oder auch mal zwischendurch, wenn sie gerade zuhause nichts anderes zu tun hat. Dann sitzt sie am Tisch, nimmt sich ein Buch zur Hand und legt los. Während sie anfangs eine Seite nur ein bis zwei Mal gefaltet hat, erfordern aufwendigere Projekte bis zu 50 Knicke. Bei 500 bis zu 600 Seiten kann das ganz schön lange dauern.

​Viele Stunden hat Balkenborg auch für den Kamin gebraucht, der aus gleich mehreren Ebenen besteht. Während im Internet solche Kunstwerke jedoch für bis zu 120 Euro verkauft werden, kostet der Kamin aus Rees nur 45 Euro. Denn, das erklärt sie selbst: „Ich will und muss damit kein Geld verdienen, sondern mache das nur hobbymäßig.“

Kunstwerke zur Hochzeit oder zu Weihnachten

Die Bücher kamen übrigens nur zu Beginn aus ihrem eigenen Bestand, mittlerweile sammelt eine Bekannte für die 58-Jährige ausrangierte Bücher. „Ich achte immer darauf, dass der Titel einigermaßen zum Thema passt“, sagt sie. So gab’s zur Hochzeit schon mal Utta Danellas „Die Hochzeit auf dem Lande“. Und wenn es sonst wirklich gar nicht passt, schlägt sie das Buch einfach in Jute ein.

Bücher zur Hochzeit, zum Ehejubiläum oder auch als ganz individuelles Deko-Objekt hat Balkenborg schon auf Anfrage angefertigt. Am liebsten wäre sie in diesem Jahr auch mit einem Stand auf einem Weihnachtsmarkt vertreten gewesen. So, wie sie damals die Kunst im Buch für sich entdeckt hat. Corona aber hat die Pläne durchkreuzt, so dass Balkenborg nun aufs nächstes Jahr hofft.

Vor Weihnachten hatte die Reeserin dennoch einiges zu tun. „Eine Kundin hat bei mir neun Bücher bestellt“, erzählt sie. Darunter gibt es auch immer wieder ganz spezielle Sonderwünsche. Welche das genau sind, verrät sie aber nicht. Schließlich soll es unter dem Weihnachtsbaum eine echte Überraschung geben.

>>> Kontakt zu Waltraud Balkenborg

Waltraud Balkenborg nimmt Anfragen telefonisch unter 015774479941 ​oder per E-Mail an waltraudbalkenborg@web.de an.

Weitere Beispiele ihrer Arbeit sind im Internet zu sehen auf www.balkenborg.de/kunstimbuch.htm.