Gut besucht war die Ausbildungsmesse Job4You in Rees.

Ausbildungsmesse Rekord in Rees: 70 Aussteller kamen zur Ausbildungsmesse

Rees. Die Job4U-Ausbildungsmesse in Rees knackte bei der 22. Ausgabe einen Rekord. Einige Aussteller kamen sogar ohne Anmeldung. Das wurde geboten.

Nach einer rein digitalen Ausgabe der Job4U-Ausbildungsmesse und einer Open-Air-Veranstaltung konnte bei der 22. Ausgabe mit 70 Ausstellern der Rekord geknackt werden. Sechs Aussteller ohne Anmeldung konnten noch kurzfristig auf den beiden Etagen im Bürgerhaus in Rees untergebracht werden.

Auch Flächen auf dem Markt wurden einbezogen. Bollwerk Bedachungen zeigte einen Montagekran sowie ihren „Azubiflitzer“, einen LKW mit Anhänger. Die Firma Heinz Pieper Landtechnik stellte einen Schlepper aus.

Videocoaching für Schüler im Angebot

Das, das die Ausbildungsmesser gemeinsam mit der Stadt Rees veranstaltete, bot ein Videocoaching für interessierte Schüler an. Man konnte sich entweder selbst vor der Kamera präsentieren oder ein Bewerbungsgespräch üben. Die Videoaufzeichnung und ein paar gute Tipps konnten die Schüler im Anschluss mit nach Hause nehmen.

Nach längerer Zeit war auch die wieder dabei. Dort werden zurzeit 20 Auszubildende beschäftigt, vier Industriekaufleute, 16 Süßwarentechnologen. „Das ist der Spezialist für alle Süßwaren, nicht nur für Fruchtgummis, sondern für das ganze Süßwarensortiment“, erläuterte Thomas Rehfeld, Chef der Produktentwicklung und Ausbildungsleiter. Auch das bekannte Unternehmen sucht händeringend nach neuen Auszubildenden.

Die Polizei hat Nachwuchsmangel

Viele Interessierte nutzten das Angebot. Foto: Thorsten Lindekamp / FUNKE Foto Services

Ein 13. Gehalt, Urlaubs- und Weihnachtsgeld, bezahlte Arbeitskleidung, Gesundheitsmanagement, Werksunterricht und sehr gute Übernahmechancen sprechen für eine Ausbildung bei dem bekannten Unternehmen. Auch die Polizei hat Nachwuchsmangel. „Während früher 500 bis 1000 Stellen in der Ausbildung besetzt werden mussten, kommt man aktuell auf 3000 freie Stellen“, erklärte Einstellungsberater Rüdiger Reusch, „aber die Zahl der Bewerber ist nicht entsprechend angestiegen.“ Daher werden alle Bewerber, die die dreitägige Aufnahmeprüfung bestehen, in die Ausbildung übernommen.

„Besonderheit Vielfältigkeit, große Möglichkeit sich zu verwirklichen und ein guter Verdienst“, spricht laut Reusch für den Job des Polizeibeamten.

Das wird bei der Stadtverwaltung geboten

Was zum Gucken gab es auch vor dem Bürgerhaus in Rees. Foto: Thorsten Lindekamp / FUNKE Foto Services

Fabian Gertsen, Ausbildungsbeauftragter bei der Stadt Rees, und die Auszubildende Maya Schneltung räumten spielerisch mit den Vorurteilen bei den Jobs im Rathaus auf: Schlafen, Kaffeetrinken und vor Langeweile leere Blätter kopieren, gehört nicht zum Aufgabenbereich der Angestellten und Beamten.

Daher erhalten die Azubis eine vielfältige Ausbildung in vielen verschiedenen Fachbereichen. „Für die Ausbildung im Rathaus spricht ein gut bezahlter, krisensicherer Job, flexible Arbeitszeiten, gute Übernahmechancen nach der Ausbildung und vor allen Dingen ein gutes Arbeitsklima“, meint Gertsen.

Freiwilliges Jahr im Naturschutzzentrum

Eine besondere Alternative zur Ausbildung und Schule bietet das mit dem freiwilligen ökologischen Jahr an. In dem Jahr stehen viele praktische Arbeiten an der frischen Luft auf dem Programm.

„Das ist für viele eine Orientierungsmöglichkeit zwischen Schule und Beruf. Man zieht zuhause Haus und wohnt in einer Dienstwohnung, ein Schritt in die Selbstständigkeit“, erklärte Sylke Döringhoff vom Naturschutzzentrum. Der Wirtschaftsförderer der Stadt Rees, Heinz Streuff, war von den Anmeldezahlen, vom Zulauf und vom Spektrum der Angebote begeistert.

Einige Firmen nach längerer Pause wieder dabei

Er freute sich über die Premieren beispielsweise der Firmen Bollwerk und Pieper oder über Firmen wie Katjes und Probat, die nach längerer Pause wieder dabei waren. Auch neben dem Videocoaching der WiFo konnten Schüler aktiv werden. Man konnte an einem Simulator das Schweißen ausprobieren oder beim Dachdecker Bollwerk Dachschindeln zuschneiden. Die Schüler des Gymnasiums Aspel verkauften frische Waffeln, um ihre Abiturfeier zu finanzieren

