Statistik: Der Durchschnitts-Isselburger ist 44,1 Jahre alt

Der Durchschnitts-Isselburger ist 44,1 Jahre alt. Zumindest dann, wenn man die Daten für das Jahr 2018 zugrunde legt. Viel mehr als nur das durchschnittliche Alter der Bürger der Stadt erfahren, können Interessierte Dank des neuen Faltblatts „Zahlen und Fakten 2019/20“, das der Kreis Borken jetzt herausgibt.

Auf 12 Seiten hat Kreis-Statistiker Markus Wydera die Daten in kompakter Form zusammengestellt. „Interessierte können sich so einen schnellen Überblick über die Struktur des Kreises verschaffen“, freut sich Landrat Dr. Kai Zwicker und betont: „Das Faltblatt ist für viele Zielgruppen wie Schulklassen, Neubürgerinnen und -bürger oder Firmen eine wichtige Informationsquelle.“

Über 5100 Männer leben in Isselburg

So können Zahlen-Freunde hier etwa nachlesen, dass das Isselburger Stadtgebiet 42,80 Quadratkilometer groß ist und in diesem 10.692 Bürger leben, von denen 5.419 Männer sind. Übrigens: 53,1 Prozent der Fläche Isselburgs werden für die Landwirtschaft genutzt und immerhin 69 Betriebe sind gemeldet. Auch interessant: Der niedrigster Punkt über dem Meeresspiegel im Kreis Borken ist mit 14 Metern die Issel-Flussniederung bei Anholt.

Neben den aktuellsten Daten zu den Einwohnerzahlen und zur Bevölkerungsstruktur liefert der Flyer einen Überblick über zahlreiche weitere Themenbereiche. Die Wirtschaftsleistung des Kreises in den letzten Jahren wird genauso dargestellt wie die wichtigsten Kennzahlen zur Landwirtschaft. Weitere Tabellen enthalten Informationen über die Wohnbebauung im Kreisgebiet, die überörtliche Verkehrsinfrastruktur und die Anzahl der zugelassenen Kraftfahrzeuge.

Flatblatt enthält auch viele Allgemein-Informationen

Außerdem informiert das Faltblatt über die Anzahl der Schüler sowie Lehrkräfte in den verschiedenen Formen der allgemeinbildenden und beruflichen Schulen sowie über weitere Bildungs- und kulturelle Einrichtungen. Interessierte Leser erhalten in dem kleinen Kompendium ferner Angaben über die medizinische Versorgung, über Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe und über soziale Einrichtungen.

Die Sitzverhältnisse im Kreistag sind ebenso dokumentiert wie der letzte Finanzhaushalt des Kreises. Statistisch aufbereitet wurden zudem Informationen aus den Bereichen Natur- und Landschaftsschutz sowie Tourismus, Erholung und Sport. Abgerundet wird das Informationsangebot durch eine Liste von wichtigen Kontaktadressen insbesondere der Kreisverwaltung und der kreisangehörigen Kommunen.

Auch ein Statistikatlas kann online abgerufen werden

Neben dem Flyer stehen auf der Website des Kreises auch weitere umfangreiche Statistik-Informationen zur Verfügung. Insbesondere der interaktive Statistikatlas (www.kreis-borken.de/statistikatlas) liefert zahlreiche aktuelle Daten über die Städte und Gemeinden im Kreisgebiet.

In Karten und Diagrammen können für alle Kommunen im Kreis Borken mehr als 150 verschiedene Indikatoren aus elf Themenbereichen (u. a. Bevölkerung, Erwerbstätigkeit, Bildung, Wirtschaft, Soziales) und verschiedenen Jahrgängen visualisiert und miteinander verglichen werden.

15 Sportvereine hab es 2018 in Isselburg

So kann hier etwa nachgelesen werden, dass die durchschnittlichen Einkünfte der Einkommenssteuerpflichtigen in 2015 rund 32.940 Euro betragen haben. Zudem waren im vergangenen Jahr 15 Sportvereine innerhalb des Stadtgebietes offiziell gemeldet. Außerdem waren laut Statistik in 2019 8097 Kfz in Isselburg gemeldet. 6688 davon waren Pkw.

Der Flyer kann kostenlos beim Kreis Borken, Stabstelle, 46325 Borken, Burloer Str. 93, 02861/82-2114 oder per E-Mail an: m.wydera@kreis-borken.de bestellt werden. Im Internet steht die Publikation unter www.kreis-borken.de/zahlenundfakten im PDF-Format zum Herunterladen bereit.