Kreis Kleve/Kreis Wesel. Die Berufskollegs in Kleve und Wesel bleiben am Montag geschlossen. Entscheidung in Emmerich am Sonntag. Rees diskutiert am Freitagnachmittag.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sturm: Sonntag klärt sich, ob Schulen in Emmerich schließen

Kommt Sturm „Sabine“ auch in den Kreis Kleve? Das ist derzeit noch schwer zu beurteilen. Die Leiter der Schulen in Emmerich haben sich für Sonntag zu einem Austausch verabredet. Sollten die Schulen komplett am Montag, 10. Februar, geschlossen bleiben, wird es auf den Internetseiten der Schulen sowie auf der städtischen Seite www.emmerich.de am Sonntagnachmittag oder -abend einen Hinweis darauf geben.

In Rees findet am Montag kein Unterricht statt. Das haben die Schulleiter am Freitag um 17 Uhr beschlossen. „Details zu den Betreuungsangeboten an den Ogatas der Grundschulen werden auf den Internetseiten der jeweiligen Grundschule bekannt gegeben“, sagt Stadtpresse-Sprecher Jörn Franken.

Berufskollege in Kleve organisiert dennoch eine Betreuung

Das Berufskolleg in Kleve wird am Montag nicht unterrichten. Schulleiter Peter A. Wolters teilte der NRZ auf Nachfrage mit, dass man aber eine Betreuung für Schüler organisieren werde, die zur Schule gekommen sind.

Das Berufskolleg in Wesel hat bereits Fakten geschaffen. „Nach Rücksprache mit dem Schulträger hat sich die Schulleitung des Berufskollegs Wesel wegen der zu erwartenden massiven Beeinträchtigungen im ÖPNV entschieden, den kompletten Unterricht für kommenden Montag, 10. Februar, abzusagen. Dies gilt auch für die übrigen Berufskollegs des Kreises Wesel“, heißt es vom Berufskolleg. Die Schüler werden über www.bkwesel.de über den Ausfall informiert.