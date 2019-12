Emmerich/Elten. Weihnachten ist Kirchenzeit. Diese Themen wurden in den Emmericher Kirchen an Weihnachten von den Pfarrern und Pfarrerinnen aufgegriffen.

Über diese Themen wurden in Emmericher Kirchen gepredigt

Mit Kerzen, Tannenbäumen und Krippen festlich geschmückt waren die gut besuchten Gottesdienste an den Weihnachtsfeiertagen.

Immer, wenn er die spannende Weihnachtsgeschichte höre, sei es für ihn so, als würde er seine Großmutter erzählen hören, erinnerte sich Pfarrer Dr. Martin Neubauer zu Beginn seiner Predigt in der evangelischen Kirche Elten an seine Kindheit: Jesus, der kleine Prinz, der irgendwann mal König werden sollte, Weisen, die sich vor einem Kind verbeugen, ein böser König, dessen böse Soldaten dem kleinen Prinzen Böses antun wollen. Aber dank der Engel können Maria, Joseph und Jesus ins Land der Pyramiden nach Ägypten fliehen.

Was passiert, wenn Gott Jesus den Menschen erneut schickt

Wichtig in den Weihnachtsevangelien seien nicht so sehr die Details, sondern die Mitte der Erzählung: Die Geburt Jesu. Dr. Neubauer stellte dann die Frage, wie es aussähe, wenn Gott heute erneut Jesus schicken würde und dürfte mit seiner Vermutung wohl richtig gelegen haben: „Die ganze Welt würde staunen: Die Regenbogenpresse, das Internet, die Fernsehanstalten würden sich so sehr darauf stürzen, mit Talkshows und Expertenrunden bespickt mit Theologen, Psychologen und Verschwörungstheoretikern, dass Jesus selbst nur als Randfigur dastehen würde.“

Und das Land, wo er sich die Wiederkehr Jesus wünsche, sei „natürlich“ Deutschland: „Wir brauchen ihn hier ganz dringend!“ Er solle aber kein König, kein Politiker oder Superstar sein, „sondern einer von uns, den wir verstehen, der uns Gottes Wort so vermittelt, entkleidet von überfrachteten Traditionen und Ritualen“.

Pfarrer Bernd de Baey predigte in der Christmette über Träume

Mit der oft unterschätzten Bedeutung der Träume als Ausdruck der eigenen Seele befasste sich Pfarrer Bernd de Baey in der von der Chorgemeinschaft musikalisch umrahmten Christmette in St. Aldegundis. Er wies darauf hin, dass die Weihnachtsgeschichte an entscheidenden Stellen durch Träume bestimmt wird: „Träume können uns zeigen, dass unsere Welt größer ist als die Welt, die wir kennen, als das Tagesbewusstsein.“

Weihnachten sei nicht bloß Sentimentalität und Romantik, nicht nur ein Traum, es gehe um Lebensexistenz: „Mit diesem Kind kommt die Liebe in die Welt, die nicht mehr kaputt zu kriegen ist von keiner Kraft der Welt.“ Das Kind in der Krippe sei kein Traum, sondern eine Realität: „Gott wird Mensch, damit ich meine ureigenste Identität finden kann (...) Frieden, welch ein Wort in dieser Zeit, selbst mit sich im Frieden sein - was für ein Geschenk wäre das.“

Pfarrerin sprach über die Getriebenheit der Welt

Pfarrerin Anke Mühlenberg-Knebel und Pfarrer Dr. Martin Neubauer predigten in der evangelischen Kirche in Elten und in der Christuskirche. Foto: Christian Creon

Pfarrerin Anke Mühlenberg-Knebel ging Heiligabend in der Christuskirche auf die Unruhe und Getriebenheit in der Welt und im eigenen Alltag ein: „Genau in diese Welt ist Gott gekommen. Er will uns Halt, Hoffnung und inneren Frieden geben. Die Welt ist nicht verloren, sie hat das Versprechen Gottes, dass Rettung und Frieden möglich sind.“

Im Familiengottesdienst mit Krippenspiel hatte Mühlenberg-Knebel zuvor ausgeführt, dass Gott Mensch wurde, damit Menschen nicht verloren gehen. „Verlorene Menschen sind die, die ohne Beziehung zu Gott leben. Jesus hat uns Menschen gezeigt, wie sehr Gott uns liebt.“ giko