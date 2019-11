Der kurzfristige Antrag des Vereins Schule für Isselburg hat zunächst nichts genutzt. Das alte Realschulgebäude am Schulzentrum am Stromberg in Isselburg wird bald – so wie schon länger vorgesehen – zu einem Standort für die Stadtverwaltung Isselburg umgebaut.

Einen entsprechenden Antrag, der das Verfahren um die Umgestaltung des Gebäudes weiter voran bringt, hat nun der Ausschuss für Vergabe, Planung und Wirtschaft einstimmig verabschiedet.

Verein stellte einen kurzfristigen Antrag

Doch dem Vorausgegangen waren Diskussionen zwischen Politik und Verwaltung. Als auch die kurzfristige Herstellung von Nicht-Öffentlichkeit im eigentlich öffentlichen Teil des Ausschusses. Denn am Abend vor der Sitzung war Politik und Verwaltung quasi ein Eilantrag des Vereins Schule für Isselburg zugegangen.

Dessen Inhalt? Der Verein würde gern neben dem Hauptschulgebäude auch das Realschulgebäude des Schulkomplexes für die noch auf die Beine zu stellende Schule in freier Trägerschaft haben.

Ersuchen wird nun als Bürgerantrag beraten

In dem Antrag von Schule für Isselburg entschuldigte sich Dr. Andreas Pasckert für die kurzfristige Antragsstellung, das Realschulgebäude nutzen zu dürfen. Man habe leider erst so spät davon erfahren, dass sich die Politik über das Gebäude in der Ausschusssitzung austauschen werde.

Nicht-öffentlich diskutierten die Politiker über das Ansinnen des Vereins und wie damit weiter verfahren wird. Als Bürgerantrag wird das Ersuchen des Vereins im nächsten Haupt- und Finanzausschuss zumindest beraten. Wie zielführend das ist, wird sich dann zeigen. Denn nach einer 30-minütigen Unterbrechung beriet der Ausschuss über die Durchführung des Vergabeverfahrens von Architektenleistungen für den Umbau des ehemaligen Realschulgebäudes zum Verwaltungsstandort.

Ratsbeschluss wird umgesetzt

Sprich: Man hält an den bisherigen Planungen fest. Geht auch nicht anders, wie Bürgermeister Michael Carbanje deutlich machte: „Es gibt bereits einen Ratsbeschluss und den setzen wir nun um.“ Die Planungen bestehen zudem seit zwei Jahren. Und mehr noch: Es gab bereits eine Nutzungsplanänderung für den Bereich des Realschulgebäudes. Dieses ist bereits offiziell als Sondernutzungsfläche ausgewiesen.

Die Planungen sehen bekanntlich vor, dass hier der Teilstandort Hüttenstraße der Isselburger Stadtverwaltung untergebracht wird und auch in Zukunft so geschehen soll. Denn: Die Politik gab grünes Licht dafür, dass sich nun Architekten bewerben können, die die Umgestaltung planen wollen.

Umbau könnte Gründung gefährden

Natürlich gar nicht zufrieden mit der Entwicklung zeigte sich am Tag nach der Ausschusssitzung der Verein Schule für Isselburg. „Aufgrund aktueller Planungen droht der Umbau des Realschulgebäudes in ein Verwaltungsgebäude“, teilte Dr. Andreas Pasckert mit.

„Dieser Umbau kann die Gründung einer weiterführenden Schule erschweren, wenn nicht gar gefährden“, machte er deutlich. Schule für Isselburg beantrage daher auch weiterhin, entsprechende Planungen zurück zu stellen, bis Ergebnisse zur Sanierungsfähigkeit des Hauptschulgebäudes vorliegen. Diese sollen wohl im Frühjahr 2020 vorliegen.

Verwaltung gelobt Besserung

Bevor sich die Politik einstimmig für die Vorbereitung des Vergabeverfahrens für die Architektenleistungen zum Umbau des Realschulgebäudes aussprach, gab es ein stetiges Hin und Her zwischen Politik und Verwaltung. Die knappe Verwaltungsvorlage, was nun tatsächlich das Vergabeverfahren beinhaltet, sorgte für Missverständnisse. Frank Häusler (CDU) sprach gar von Kommunikationsproblemen. Das sah auch Bürgermeister Michael Carbanje ein und gelobte Besserung.

Letztlich ist noch nichts über das künftige Aussehen des Realschulgebäudes als Verwaltungsstandort entschieden. Im nächsten Schritt geht es nun nur um die Auswahl eines Architekten mit dem das Projekt angegangen wird.