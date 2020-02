Emmerich-Vrasselt. Kfz-Meister Uwe Ladda wird zum Monatsende seine freie Werkstatt in Vrasselt in neue Hände übergeben. Dirk Wickermann wird sie übernehmen.

Die Rechnungen schreibt er immer noch auf seinem blauen Quittungsbogen. Das Finanzamt meckert zwar schon seit drei Jahren über die Papierzettelchen, aber für Uwe Ladda gab es bislang noch keine Veranlassung dies zu ändern: Die Kunden sind zufrieden, er ist es auch. Warum sollte man es unnötig verkomplizieren? Wie anno dunnemals schreibt er meist mit ölverschmierten Händen und blauem Kuli auf Rechnungsbogen mit Pauschpapier. Fürs Zusammenzählen gibt es einen alten Taschenrechner mit großen Tasten. Wo gibt es so etwas noch?

Uwe Ladda (64) ist in Emmerich bekannt wie ein bunter Hund. Der Kfz-Meister vom alten Schlag hat in Vrasselt eine freie Werkstatt aufgebaut, die sich ganz nach den Wünschen der Kunden orientiert. Gemeinsam mit Jürgen van Ackeren (48) schraubt er mit Herz an den Autos herum. Bei Uwe Ladda gibt es keine professionale Bandansage, keinen E-Mail-Kontakt, hier muss man kein Ticket ziehen und hier wird auch garantiert kein Vorfall durch Person XY bearbeitet. Uwe Ladda und Jürgen van Ackeren machen alles ganz persönlich. Und dafür stehen sie mit ihrem Namen.

Nur das Notwendige reparieren

Bei Uwe Ladda wird noch vieles mit der Hand geschrieben. Foto: Andreas Gebbink / NRZ

Wer zu der kleinen Werkstatt an der Broichstraße fährt, der weiß, dass er sein Auto in die besten Hände gibt: Hier wird das Notwendige gemacht, aber auch nicht mehr. Hier wird geschaut, ob es nicht auch ein günstiges Gebrauchtteil gibt und welche Maßnahmen unerlässlich sind, um durch den TÜV zu kommen. Bei Uwe Ladda wird der Kunde nicht betuppt und die Kosten werden nach Möglichkeit gering gehalten. Und das wissen viele sehr zu schätzen.

Die familiäre Atmosphäre erhalten

Zum 1. März ist für den 64-Jährigen allerdings auch langsam Schluss. Er übergibt seinen Betrieb in jüngere Hände. Dirk Wickermann (47) aus Emmerich wird die freie Werkstatt übernehmen und er möchte vor allem die familiäre Atmosphäre erhalten. „So wie hier wollen wir doch alle als Kunden behandelt werden“, sagt Wickermann, der sich nach intensiven Gesprächen zu dem Schritt entschlossen hat: „Für mich ist das ein Kindheitstraum“, sagt er. „Ich freue mich riesig darauf.“

Für Uwe Ladda geht ein langes Berufsleben zu Ende. Bis Ende 2020 möchte er noch als Teilzeitkraft arbeiten, um einen reibungslosen Übergang der Kunden zu gewährleisten. Dann hat er gut 50 Jahre gearbeitet: Gestartet bei Opel Lorenz, dann als Kfz-Meister bei Mitsubishi Hüting ehe er sich 1997 mit 41 Jahren selbstständig gemacht hat. Oft seien Tage über zehn Stunden dabei gewesen: „Aber ich denke, dass ich jetzt auch gut aufhören kann“, sagt Ladda. Er habe viele Hobbys, denen er sich widmen möchte.

Die Digitalisierung hält Einzug

Der Schreibtisch ohne Computer wird ab März der Vergangenheit angehören. Natürlich wird Dirk Wickermann seine Kostenvoranschläge und Rechnungen auf einem Computer schreiben. Das Vertrauen der Kunden möchte er durch seine Arbeit gewinnen. Vieles wolle er erst einmal nicht verändern. Auch künftig wird es noch drei Hebebühnen geben und er möchte nicht vergrößern. Die Öffnungszeiten sind dann von 8 bis 18 Uhr und die TÜV-Termine bleiben am Dienstag und Donnerstag.