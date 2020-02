Versuchte Sprengung von einem Geldautomaten in Emmerich

Emmerich. Unbekannte Täter haben in Emmerich versucht einen Geldautomaten zu sprengen. Kurz darauf kam es zu einem Unfall auf der A 12.

Am Freitagmorgen gegen 4.00 Uhr haben mehrere Täter versucht, einen Geldautomaten in Emmerich zu sprengen. In zeitlicher Nähe zur Tat kam es laut Polizeibericht auf der A 12 in den Niederlanden zu einem Verkehrsunfall mit zwei Todesopfern. Derzeit wird mit Hilfe einer Überwachungskamera in Tatortnähe überprüft, ob der Unfall mit der Tat in Emmerich in Verbindung steht.