Viele Lacher beim plattdeutschen Abend in Werth

Werth. Jede Menge Mundart gab es nun wieder beim plattdeutschen Abend des Heimatvereins in Werth. Sketche und Musik überzeugten das Publikum.

Immer seltener wird in den Familien Plattdeutsch gesprochen und viele Kinder können das gar nicht oder nur noch schlecht sprechen und verstehen. Da die Pflege von Brauchtum und Mundart dem Heimatverein Werth sehr am Herzen liegt, lädt er einmal im Jahr zu einem plattdeutschen Abend mit Sketchen, Dönkes und Musik ein.

Im Vorfeld übersetzt Veronika Giesing hochdeutsche Texte in Werthse Platt und dabei überlegt sie auch gleichzeitig, wer von ihren Mitstreiterinnen wohl für die Rolle geeignet sei. Während der ersten Probe wird der Text dann noch einmal korrigiert.

Hochdeutsche Texte ins Platt übersetzt

„Ich bin nicht gebürtig aus Werth“, erklärte Giesing, „und spreche mehrere Arten Platt, da schleicht sich dann auch schon mal ein Fehler ein.“

Am Donnerstagabend dann fand der 33. Plattdeutsche Abend im evangelischen Gemeindehaus statt und da dieser seit Jahren sehr beliebt ist, wunderte es niemanden, dass von kurz nach 19Uhr fast alle Plätze belegt waren. Nach der Begrüßung im feinsten Werthse Platt durch den Dorfausrufer Reinhold Pries ging es dann Schlag auf Schlag und die Lachmuskeln der Besucher wurden stark strapaziert.

Schöne Sketche auf der Bühne

Nicht nur bei dem Sketch „Im Hotel“ wo das Ehepaar mit der Höhe der Rechnung so gar nicht einverstanden war, da sie die Sonderbehandlungen des Hotels ja nicht genutzt haben. Frau Boland wusste bei ihrem Arztbesucht auch nicht was mit ihr los ist: „Ick bün de letzte Tiedt so schlecht terecht, kann nix mehr verdragen, allet kümmt meij war hoge.“ Letztendlich stellte sich heraus, dass sie die Medizin, die der Tierarzt für die Ziege verordnet hatte, damit diese trächtig werde, selber geschluckt hatte.

Gut, dass die Ärztin ein Gegenmittel verschreiben konnte. Auf sehr raffinierte Art betrog Eierfrau Liesbeth ihre Kunde Anni um die Zahl der Eier, die diese kaufen wollte und gab am Ende zu: „Miene Kasse stimmt Owends ümmer.“

Jede Menge Geschichten zum Lachen

Wenn man nicht weiß was ein After ist, dann nimmt man das verschriebene Zäpfchen einfach auf einem Bütterken met Marmelade zu sich, aber beim nächsten Mal kann der Doktor dat Greij sich in die Kunte stoppen.

Warum die Ehe von Hermann 50 Jahre lang gehalten hat, erzählte dieser seinem Freund Fritz und dass Strafe sein muss, davon waren Wolfgang und Jürgen überzeugt, die mitbekommen haben, dass die Frau von Jürgen diesen mit einem Fremden beträgt. Diese wollte jedoch lieber Skat „spöllen“. Aber es stellt sich dann ja heraus, dass es kein Fremder war, sondern lediglich der „Undermieter“.

Ein Abend, der Gefallen fand

„Dat is vellicht en Spöll“, stellte Johann fest als er mit seiner Frau aus der Stadt Urlaub machen musste auf dem Campingplatz. Unzufrieden war er darüber und zwar solange, bis zwei junge Damen seine Hilfe benötigten. Ein Abend, der wohl den meisten Besuchern gefallen hat und auch den Brüdern Helmut und Ernst Kemper.

„Wir wohnen schon lange nicht mehr in Werth, aber den Plattdeutschen Abend versäumen wir nie“, gestanden die beiden, „und im nächsten Jahr kommen wir einfach wieder.“

Auch der Dorfausrufer war zu Gast

Dorfausrufer Reinhold Pries wusste in seinen Vorträgen über den „Olden Dess“ zu berichten und für was son Körpken alles gut sein kann. Am Akkordeon unterhielt Manfred Klafki die Besucher während der Pausen. Die Spielerinnen waren Annette Baumann, Ursel Boer-Nienhaus, Antje Preuß und Anneliese Winkelmann.

Karin Hachtkemer war für die Maske zuständig und Veronika Giesing führte Regie. Durch das Programm führte der Vorsitzende des Heimatvereins Hermann van Thiel, der auch für so manchen Witz verantwortlich war.