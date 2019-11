Vorlesetag kam in Emmerichs Schulen und Kitas sehr gut an

Emmerich. Zum bundesweiten Vorlesetag lauschten vor allem Schüler und Kindergartenkinder in Emmerich den Geschichten. Buchausstellung kam gut an.

Der große Lauschangriff spielte sich besonders am Freitagmorgen in einigen Emmericher Schulen und Kindergärten ab. Denn zum bundesweiten Vorlesetag fanden die Organisatoren viele patente Vorleser, die den Kindern aus spannenden Geschichten vortrugen: „Es ist wichtig, dass wir dem Vorlesen wieder mehr Gewicht geben“, appelliert Verena van Niersen von der Wirtschaftsförderung. Denn Vorlesen ist enorm wichtig für die Entwicklung des Kindes.

20 Vorleser in der Leegmeerschule

In der Leegmeerschule standen sportliche Bücher im Fokus. Auch Marco Oversteegen, Betreiber einer Tennisakademie, las vor. Foto: Leegmeerschule

Allein in der Leegmeerschule, wo sportliche Bücher im Fokus standen, verschafften sich 20 (!) Vorleser Gehör. So auch Bürgermeister Peter Hinze: „Ich habe aus einem Buch ‘Yoga für Kinder’ vorgelesen. Mit den entsprechenden Übungen zwischendurch. Nun kenne ich den Baum und die kleine Schildkröte.“ Insgesamt freute sich Schulleiterin Nadja Scherer über seine sehr gute Resonanz.

Am Nachmittag nahm Hinze auf ausgelegten Sitzsäcken im Infocenter Emmerich Platz, um aus „Tafiti und der geheimnisvolle Kuschelkissendieb“ vorzulesen. Hier kam allerdings nur der kleine Luis, ein Experte für das Buch. So musste Hinze gut aufpassen, was er da vorlas, den Luis kennt jede Zeile. Und Promenadenmeister Emanuel Boywitz schaute kurz rein, der an diesem Tag exakt elf Jahre im Dienste stand.

Buchausstellung kam gut an

Luis hatte Bürgermeister Peter Hinze im ICE ganz für sich allein als Vorleser. Foto: Thorsten Lindekamp / Funke Foto Services GmbH

In der Kita Heilig-Geist sind manche Kinder, die womöglich vor allem abendliches Vorlesen gewohnt sind, beim Vorlesen eingeschlafen. Wie süß. Wacher waren sie bei der Begutachtung der Buchausstellung, die die Buchhandlung Leselust Klar bereit gestellt hatte. „Die kam gut an“, berichtet Verena van Niersen. Macht ja auch Sinn, dass die Kinder sagen, welche Bücher sie lesen wollen. Diese konnten dann bei Leselust bestellt werden.

Am Abend stand dann noch die Lesung mit Erwin Kohl, „Dumm gelaufen, Martha“, in der Leselust an. Da hatten sich 35 Gäste schon angekündigt, was die Räumlichkeiten schon gut ausfüllt.