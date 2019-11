Weihnachtsmarkt mit Tradition wurde in Rees-Mehr geboten

Mehr. Der Weihnachtsmarkt in Rees-Mehr lockte mit einem besonderen Flair viele Besucher an. Zahlreiche Ehrenamtler waren im Einsatz. Auch der Nikolaus.

Sinken die Temperaturen ist das der Startschuss für Adventstraditionen – insbesondere für Weihnachtsmärkte. Das hatten auch die Vertreterinnen der katholischen Frauengemeinschaft Sankt Vincentius Mehr nicht vergessen und öffneten das Pfarrheim für den traditionellen Weihnachtsmarkt.

Auf dem Vorplatz zum Gebäude tummelten sich Besucher an den Stehtischen der Schänken, blieben am Warenangebot der Stände hängen und fanden schließlich ihren Weg in die Räumlichkeiten des Pfarrheims.

Neu dabei waren Stricktier-Unikate

Nach den Verkaufsklassikern wie gestrickten Socken waren dieses Jahr zum ersten Mal auch Stricktiere von Ursula Wagner dabei. Dies ist alles selbst gemacht, mit viel viel Liebe, Zeit und Geduld“, erzählte sie über die Produktion der Unikate. Doch kleine, als auch große Besucher dürften nicht nur an diesen Gefallen gefunden haben: In der Cafeteria durften Kinder Lebkuchenherzen selbst verzieren oder mit den Erwachsenen etwas aus dem Angebot der ungefähr 35 gespendeten Kuchen und den Reibekuchen des Mehrer Schützenkönigspaars aussuchen.

Der Schützenverein war bei weitem nicht der einzige Verein, der teilnahm. Einige Ehrenamtler von Schloss Bellinghoven, dem HPH Mehr, auch Messdiener und die Fördervereine des Kindergartens und der Grundschule erhofften sich einen erfolgreichen Verkauf ihrer Produkte.

Ursula Wagner und Bernhard Wagner verkauften selbstgestrickte Stofftiere auf dem Weihnachtsmarkt in Mehr. Foto: Christian Creon / FUNKE Foto Services

Die Kinder haben mit Begeisterung vorgearbeitet

Die in der Nachmittagsbetreuung selbst gebastelte Adventsdekoration der Grundschüler entzückte so manchen Besucher. Grund dafür war vor allem, dass die Kinder so viel Spaß an der Bastelei gehabt hatten. „Am liebsten hätte ich gar nicht aufgehört“, gestand Schülerin Rike van den Berg. Gemeinsam priesen sie, ihre Mitschülerin Vivien Hildenhagen und Anne Homann Mini-Tannenbäume, Serviettenringe und Teelichthalter an.

Ein weiterer Höhepunkt der Veranstaltung war der Besuch des Nikolaus mit der musikalischen Unterstützung des Jugendblasorchester aus Bislich.

Theaterkids werden unterstützt

Der Markt wurde in diesem Jahr von Maria van Dartel, Irmgard Kujath, Irmgard Scheppers, Beatrix Kruse und Fine Siebers organisiert. Der Erlös der Standgelder aller nicht ehrenamtlichen Verkäufer soll den Kindern der Theatergruppe Famous Theaterkids aus dem Ort zugute kommen. Für das Pfarrheim selbst erhoffte man sich eine finanzielle Unterstützung durch den Verkauf des gespendeten Weihnachtströdels.