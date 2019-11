Wer Rääse Bierdeckel kauft, fördert den Rosenmontagszug Rees

Am Donnerstagabend fand die erste Vorbesprechung für den Karnevalszug 2020 statt. Nach einem allgemeinen Austausch der interessierten Teilnehmer des Abends begann die offizielle Veranstaltung mit einem Rückblick auf das vergangene Jahr.

Nach der Besprechung der bevorstehenden Planungen und noch offenen Aufgaben, wurde der Abend gemeinsam im Sport und Freizeitzentrum in Rees bei netter Bewirtung und dem Film über das vergangene Jahr in geselliger Runde ausklingen gelassen.

Motto „Hämme wej ok geen Kneipe mehr, Fastelovend fiere wej bes märge!“

Unter dem Motto „Hämme wej ok geen Kneipe mehr, Fastelovend fiere wej bes märge!“ wird im nächsten Jahr am 24. Februar ab 11.11 Uhr der 37. Reeser Karnevalsumzug stattfinden. Dieses Mal treten wieder vier Kapellen und schätzungsweise 25 Wagen an.

Alle freuen sich auf einen schönen Familienkarneval mit circa 4000 bis 6000 Besuchern. Die bisherige Zusammenarbeit der Beteiligten wurde vom 1. Vorsitzenden Frank Schenk als besonders unkompliziert und einfach gelobt.

Mögliche Unwetter-Umbauten sollten bedacht werden

Alle Anwesenden hoffen schon jetzt auf gutes Wetter und rege Teilnahme, sodass man gemeinsam wieder ein tolles Fest haben wird. An die Wagenbauer gab es die Bitte an mögliche Umbauarbeiten bei plötzlichem Unwetter zu denken und entsprechend die Wagen so zu konzipieren, dass diese zur Not wenig oder schnell umgebaut werden können.

Der diesjährige Verkaufsartikel wird schon jetzt wieder an die bekannten Verkaufsstellen wie unter anderem die Bäckereien, Banken, auf dem Markt und bei Borgers ausgegeben. Der wiederverwendbare, schicke räässe Bierdeckel wird im 3er-Set für drei Euro angeboten und dient der Finanzierung des Zuges.

Weitere Sponsoren sind willkommen

Gemeinsam mit den Einnahmen aus deren Verkauf und der Unterstützung der Sponsoren können auch im nächsten Jahr wieder die Rufe „Helau!“ und „Alaaf!“ durch die Reeser Innenstadt schallen. Über weitere Sponsoren würde man sich natürlich ebenso freuen.

Alle Vorkehrungen wie Beauftragung der Rettungskräfte, Rücksprachen mit der Stadt und dem Ordnungsamt oder die Überprüfung des TÜV bei den Wagen, wurden bereits in die Wege geleitet.

Letzte Details werden am 19. Februar geklärt

Das letzte Vorgespräch wird im kommenden Jahr am Mittwoch vor Altweiber, dem 19. Februar, stattfinden. Hier werden dann die Startnummern sowie die Zugaufstellung bekannt gegeben. Weitere Informationen zu der kommenden und allen weiteren Veranstaltungen kann man ab jetzt auch zusätzlich in der App der Stadt Rees abrufen.

Wer sich vorab über die Richtlinien informieren oder Rückfragen beispielsweise zu den Sicherheitskriterien hat, kann diese auf der Homepage unter www.rkv-rees.de einsehen oder sich telefonisch bei Frank Schenk, 0175/5841125, bzw. via E-Mail rosenmontagszug@rkv-rees.de informieren. Für die Anmeldungen kann man ebenso bequem online auf das hinterlegte Formular auf der Website des Reeser Karnevalsvereins zugreifen.