Ennepetal: Feuerwehr im Dauereinsatz

Ennepetal Die Vielzahl der Einsätze lassen der Ennepetaler Feuerwehr kaum eine Atempause. Hier gibt es alle Details.

Kaum eine Verschnaufpause blieb der Ennepetaler Feuerwehr am Wochenende: Los ging der Einsatzmarathon, der dafür sorgte, dass ab den Abendstunden ständig Martinshörner in der Stadt zu hören waren am Samstagmittag.

Um 11.59 Uhr wurde Feuerwehr Ennepetal in die Kölner Straße zu einem Brand am Gebäude alarmiert. Das Hilfeleistungslöschfahrzeug mit vier Feuerwehrbeamten konnte aber schnell Entwarnung geben. Es handelte sich hier um ein bewachtes Gartenfeuer. Somit endete dieser Einsatz um 12.15 Uhr.

Weiter ging es für die Hauptamtlichen Kräfte um 18.07 Uhr zu einer

Kraftstoffspur zum Friedhofsweg. Das Hilfeleistungslöschfahrzeug mit vier

Einsatzkräften, entfernte die Kraftstoffspur und beendete den Einsatz um 18.53 Uhr.

Um 20.55 Uhr schließlich rückten die Hauptamtlichen Kräfte zu einem medizinischen Notfall in einem Wohnhaus in der Lohoffstraße in Ennepetal aus, weil zeitnah kein Rettungsmittel verfügbar war. Der Patient wurde notfallmedizinisch erstversorgt und dem später eintreffenden Rettungsdienst zur weiteren Versorgung übergeben. Dieser Einsatz endete für die vier Feuerwehrbeamten um 21.40 Uhr.

Offene Kabel hängen an Ampel

Um 1.34 Uhr wurde das Hilfeleistungslöschfahrzeug mit vier Feuerwehrbeamten zu einer Amtshilfe für die Polizei in die Esbeckerstraße, Kreuzung Schulstraße alarmiert. Hier sollten offene Kabel, einer defekten Ampelanlage herunter hängen. Die Einsatzkräfte isolierten die offenen Leitungen und sicherten herabhängende Teile. Dieser Einsatz endete 1.57 Uhr.

Zu einer Tragehilfe für den Rettungsdienst wurden die Hauptamtlichen Kräfte um 2.32 Uhr in die Fuhrstraße alarmiert. Dort musste aufgrund der Enge des Treppenraumes ein Patient schonend zu dem anwesenden Rettungswagen transportiert werden. Dieser Einsatz endete um 3 Uhr und damit zunächst eine ereignisreiche Zeit für die Feuerwehrleute.