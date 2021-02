10 Jahre Zumba in der Sportalm Gevelsberg

Zumba vor dem Lockdown in der Sportalm. Heute kommt eine Gruppe Zumba-Begeisterter montags virtuell per Zoom zu Hause ins Schwitzen.

Gevelsberg. Vor zehn Jahren hat die Sportalm in Gevelsberg erstmals Zumba-Kurse angeboten. Auch in Corona-Zeiten dürfen sich Sportler trimmen.

Genau 10 Jahre ist es her, dass der Skiclub als einer der ersten hier in der Gegend Zumba-Fitness-Kurse anbot! Es war ein gewaltiger Hype, der damals aus Holland überschwappte: 140 Personen fanden sich zum ersten Kursabend in der Halle der Sportalm ein und wollten Zumba lernen. Der Veranstalter, und besonders auch die beiden damaligen Trainer Björn Stadie und Neville Bunyan, waren überwältigt. Um auch in den folgenden Kursen der großen Anzahl gerecht werden zu können, haben die beiden zunächst gemeinsam unterrichtet.

Immer neue Choreographien

Inzwischen haben sich die Zumba-Begeisterten verteilt, Zumba-Kurse gibt es heute überall. Dem ein und anderen ist vielleicht der schnelle Wechsel der Bewegungen auch zu verwirrend gewesen oder der sportliche Anspruch zu hoch. Neville Bunyan hat bis 2013 Zumba-Kurse beim Skiclub gegeben, doch Björn Stadie ist bis heute als Zumba-Trainer dabei und schafft es mit immer neuen Choreographien eine große Gruppe tanz- und sportfreudiger Menschen zu begeistern. Seine Teilnehmer sind überwiegend weiblich, doch so ein bis drei Männer sieht er auch regelmäßig in der Runde. Was das Alter anbetrifft, so ist die Gruppe bunt gemischt: Es gibt viele junge Teilnehmer oder welche mittleren Alters als auch eine gewisse Anzahl von über 60-Jährigen. Die älteste Teilnehmerin vor dem Lockdown ist über 80 Jahre jung.

Online-Angebote im Lockdown

Zumba gehört auch von Anfang an zum Online-Angebot des Skiclubs. Sowohl beim ersten Lockdown im Mai und Juni als auch jetzt hat sich schnell eine recht konstante Gruppe, so um die 30 Zumba-Begeisterte, gefunden, die montags virtuell per Zoom zu Hause ins Schwitzen kommt.

Zum Zehnjährigen, am 11. Januar, gab es ein Zumba-Special: Neville und Björn haben bei großer Beteiligung einen eineinhalbstündigen Zumba-Fitness-Kurs gegeben, der viel Begeisterung ausgelöst hat. Die beiden Trainer haben weitestgehend im Wechsel, doch dann auch zusammen vor der Kamera, Zumba-Unterricht erteilt. Was dabei besonders gut ankam: Es wurde auch zu alten Liedern, Liedern aus den ersten Stunden und alle mit weitgehend durchchoreographierten Schritten, getanzt. Dafür spricht der Skiclub Gevelsberg beiden Trainern auch an dieser Stelle ein großes Danke aus.