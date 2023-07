1000 Kita-Kinder betreut: Abschied von Marion Mariniak

Gevelsberg. Sie ist das Gesicht der Kita St. Engelbert in Gevelsberg. Generationen von Kindern mögen sie. Jetzt hieß es Abschied nehmen von Marion Mariniak.

Die Freude überwog, das konnte man Marion Mariniak im Gesicht ablesen: Nach 41 Dienstjahren verabschiedete sie sich am 1. Juni in die Altersteilzeit.

Marion Mariniak bekommt von den Kita-Kindern Abschiedsgeschenke überreicht. Foto: Patrizia Labus

Dennoch glitzerte die ein oder andere Träne im Augenwinkel der langjährigen Leiterin der Kindertagesstätte St. Engelbert in Gevelsberg. Diese feierte in der gleichnamigen katholischen Kirche nicht nur gebührend den Abschied von ihrer Leiterin, sondern zugleich auch 75-jähriges Bestehen.

Kita-Entwicklung maßgeblich mitgeprägt

Einen Großteil dieser Zeit hat die bisherige Kita-Leiterin Marion Mariniak maßgeblich mitgeprägt und so verwunderte es nicht, dass viele, viele Lobesworte fielen von Kindern, Eltern, Kolleginnen, Wegbegleitern und nicht zuletzt von Bürgermeister Claus Jacobi, der seinerzeit selbst in der Kita St. Engelbert war und heute seinen Sohn dort gut betreut weiß. „Die Kita St. Engelbert ist eine feste und wichtige Säule der Kinderbetreuung in unserer Stadt“, so der Bürgermeister, „und Marion Mariniak hat jahrzehntelang dafür Sorge getragen, dass das so ist. Danke dafür.“

Bürgermeister Claus Jacobi bedankt sich in einer persönlichen Rede bei der langjährigen Leiterin Marion Mariniak und ihrer Nachfolgern Silvia Rückert-Raider. Foto: Patrizia Labus

Wie fest verbunden die 62-jährige Gevelsbergerin mit „ihrem“ Kindergarten ist, zeigt ein Blick in ihren Werdegang: Nach ihrem Vorpraktikum 1979 in der KiTa St. Engelbert, absolvierte Marion Mariniak ihr Anerkennungsjahr in dem Kindergarten an der Rosendahler Straße und war dann ab 1983 dort fest angestellt.

1996 Kita-Leitung übernommen

„Nur ihren Mann hat sie nicht in der Kita St. Engelbert geheiratet und auch nicht ihren Sohn dort bekommen“, sagte Barbara Wagner vom KiTa-Zweckverband als Träger der Einrichtung bei ihrer Dankesrede lachend. 1996 übernahm Marion Mariniak die KiTa-Leitung von Gisela Verhoeven, die seit 1959 diese Funktion innehatte. „Ich habe immer gefrotzelt, 40 Jahre in einer KiTa, das ist nicht gut. Aber es gibt Menschen, die eine solche Aussage widerlegen“, lobte Gebietsleiterin Barbara Wagner die Arbeit von Marion Mariniak.

Und dass sie jede Menge gut gemacht hat, das wurde bei der Jubiläums- und Abschiedsfeier in der Engelbertkirche mehr als deutlich. Während des Gottesdienstes sangen die roten, grünen und gelben Kita-Mäuse Lieder und überreichten der ehemaligen Leiterin so viele Geschenke, wie ihre Hände kaum halten konnten. Auch Eltern und Kollegen reihten sich ein und dankten der langjährigen Leiterin für die tolle, liebevolle und aufmerksame Arbeit. Sie selbst kam nach einer Stunde Lobesreden dann zu Wort und dankte ebenfalls: „Ich habe mal ein wenig nachgezählt und es müssten fast 1000 Kinder sein, die ich in den 41 Jahren begleitet habe. Sie alle haben mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Dafür sage ich danke. Und ich wünsche meiner Nachfolgerin Silvia Rückert-Raider genauso tolle und bereichernde Erfahrungen.“

Im Anschluss wurde im Kindergarten nebenan mit Polizeipuppentheater, Eiswagen, Glitzertattoos und vielen Leckereien das 75-jährige Bestehen der KiTa St. Engelbert gefeiert. Und Marion Mariniak verriet, dass sie ruhigen Gewissens in den Ruhestand gehen kann: „Wir haben in den letzten Jahren noch mal richtig Gas gegeben, wurden als Familienzentrum rezertifiziert. Und ich übergebe die Leitungsaufgabe in vertrauensvolle Hände, Silvia Rückert-Raider ist selbst schon seit 32 Jahren in diesem Kindergarten.“

