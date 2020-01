11.096 Autofahrer in Schwelm parken im Jahr 2019 falsch

Nachdem das Oberlandesgericht Frankfurt entschieden hat, das Falschparker ihre Knöllchen nicht zahlen müssen, falls die von privaten Dienstleistern im Auftrag der Stadt ausgestellt wurden, fragen sich Parksünder quer durch die Bundesrepublik, ob sie ihr Geld zurückbekommen. Das Problem haben die Verkehrsteilnehmer in Schwelm glücklicherweise nicht. Dort verteilt die „Knollen“ nach wie vor ausschließlich die städtische Parkraumüberwachung. Und die hat im abgelaufenen Jahr im Stadtsäckel erneut für gute Einnahmen gesorgt.

Falschparker

Insgesamt 11.096 gebührenpflichtige Verwarnungen hat die städtische Parkraumüberwachung im Jahr 2019 in Schwelm ausgestellt und damit der Stadtkasse Einnahmen von 179.097 Euro beschert. Darüber hinaus wurden 1980 Bußgelder/Kostenbescheide zugestellt, die weitere 89.354 Euro in das Stadtsäckel gespült haben.

Damit haben die Falschparker in der Kreisstadt mit insgesamt 268.451 Euro einen geringeren Beitrag zum Stadthaushalt geleistet, als noch im Jahr zuvor. 2018 waren es noch 15.680 Verwarnungen über 235.675 Euro und 2263 Bußgelder/Kostenbescheide in Höhe von 114.347 Euro.

„Das geringere Aufkommen erklärt sich dadurch, weil wir im Personalbereich Ausfälle hatten“, sagt Ordnungsamtsleiter Christian Rüth. Im noch jungen Jahr 2020 setzt sich die Personalnot in den Amtsstuben in Schwelm fort. „In den ersten Monaten haben wir weiterhin Personalengpässe“, sagt Christian Rüth. Die Autofahrer sollten sich bei der Parkplatzsuche in Schwelm aber nicht auf ihr Glück verlassen und darauf bauen, beim Falschparken nicht erwischt zu werden. Christian Rüth geht mit gutem Beispiel voran und hat in einer Tiefgarage in der Nachbarschaft seines Büros, im Rondoleum, für seinen Pkw einen Stellplatz gemietet. Einmal von der Parkraumüberwachung erwischt – und die 17,80 Euro pro Monat für den überdachten Stellplatz haben sich so schnell amortisiert.

10 bis 25 Euro kostet ein Parkverstoß in der Regel in Schwelm – noch. „Demnächst wird es teurer, es ist ein neuer Bußgeldkatalog angekündigt worden mit deutlich erhöhten Verwarngeldern“, so der Mann vom Ordnungsamt. Ein Blick nach Europa macht deutlich, wie preiswert Deutschland nicht nur für Falschparker ist. In Holland wird es richtig teuer, sagt Christian Rüth. Ein allgemeiner Parkverstoß kostet ab 90 Euro. Noch kostspieliger kann es in der Schweiz werden. Wer beim Halten im markierten Halteverbot erwischt wird, zahlt 80 Schweizer Franken, wer die zulässige Parkzeit bis zwei Stunden überschreitet, ist mit 40 Schweizer Franken dabei.

Wer im Stadtzentrum von Schwelm wohnt und Dauerparker ist, der sollte sich schon aus Eigeninteresse vom Rathaus einen Anwohnerparkausweis ausstellen lassen. Das machen immer mehr Bürger der Kreisstadt. 397 Bewohnerparkausweise wurden 2019 herausgegeben. Im Vorjahr waren es nur 367 Stück.

Übrige Ordnungswidrigkeiten

„Der Großteil der Ordnungswidrigkeiten findet im Straßenverkehr statt“, umreißt Christian Rüth das tägliche „Kerngeschäft“ seiner Mannschaft. Ein kleiner Auszug aus den Tätigkeitsfeldern zeigt die Schwerpunkteinsätze des Ordnungsamts über den Straßenverkehr hinaus. „Die meisten allgemeinen Ordnungswidrigkeiten sind Einsätze wegen nächtlicher Ruhestörung und wegen Wildpinkelns“, so Rüth.

Zwischen 50 und 100 Euro müssen die Störenfriede der öffentlichen Ordnung bezahlen, je nachdem, wie einsichtig sie sich verhalten. Eine eigene Statistik über diese Vorgänge wird nicht geführt. Die Toleranzgrenze liegt nach Aussage von Rüth aber relativ hoch. „Eine Anzeige gibt es in der Regel nicht, wenn die Polizei einmal angerufen wird und daraufhin den Bereitschaftsdienst des Ordnungsamts verständigt. In der Regel liegt eine Ordnungswidrigkeit vor, wenn zwei Besuche der Polizei vorangegangen sind.

Dass die Ruhestörer nicht einsichtig sind, ist eher selten der Fall“, so Rüths Erfahrung. Einsätze dieser Art gibt es für das Ordnungsamt übrigens das ganze Jahr über. „Das sind nicht die Gartenparty, wo es laut wird. Standard sind eher die Geburtstagsfeiern, wenn 20 Leute und mehr durcheinander reden und die Fenster geöffnet sind.“