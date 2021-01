110.000-Euro-"Geschenk" für Schwelmer Mütter und Väter

Schwelm Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie: Stadt Schwelm setzt Elternbeiträge für Januar aus. Verrechnung erfolgt in den Folgemonaten.

Schwelm. Mit Schreiben des Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen an die Leitungen der Jugendämter vom 07. Januar 2021 wurde darüber informiert, dass die Elternbeiträge für die Kindertagesbetreuung für den Monat Januar ausgesetzt werden. Dies gilt analog für die Betreuung in den OGS.

Das Verfahren der Beitragserstattung wird aktuell geklärt; dies kann jedoch etwas Zeit in Anspruch nehmen. Es ist beabsichtigt, die Elternbeiträge für den Monat Januar in den folgenden Monaten zu verrechnen. Dieses Verfahren wird auch in anderen Städten so gehandhabt. Die Stadt Schwelm bittet darum, aufgrund des erneut hohen Arbeitsaufwandes von Nachfragen in der Beitragsabteilung abzusehen.

Hintergrundinformation

Die Einnahmeausfälle für den Monat Januar gehen zu je 50 Prozent zu Lasten von Land und Kommunen. Der Haushalts- und Finanzausschuss des Landes NRW beantragt in einer Vorlage für seine Sitzung am 21.01.2021 die Einstellung der benötigten Mittel zur Erstattung der Elternbeiträge für Kitas und OGS in den Haushalt 2021. Der kommunale Anteil an den Einnahmeausfällen für den Monat Januar beträgt in Schwelm rund 55.000 Euro.