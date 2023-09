120 Tuner fahren durch Schwelm und Ennepetal

Schwelm/Ennepetal. Von Wuppertal aus haben sich die Teilnehmer eines Tuner-Treffens laut Polizei am Freitagabend auf den Weg nach Schwelm und Ennepetal gemacht.

Ein Tuner-Treffen aus Wuppertal hat sich am Freitagabend nach Darstellung der Polizei von dort aus nach Schwelm und Ennepetal verlagert, wobei es dabei geblieben sein soll, dass die Fahrer durch die beiden Städte fuhren und den Ennepe-Ruhr-Kreis anschließend wieder verließen.

Die Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr sprach am Montagmorgen davon, von der Polizei Wuppertal am Freitag gegen 20 Uhr über ein Treffen der Tuner-Szene informiert worden zu sein, das dort stattfinden würde. Nach Maßnahmen in Wuppertal sollte sich die Szene von circa 120 Fahrzeugen dann in Richtung Schwelm und Ennepetal bewegen.

Gegen 21 Uhr seien daraufhin erste Fahrzeuge im Stadtgebiet von Schwelm und Ennepetal gesehen worden, wie die Kreispolizeibehörde weiter berichtet. Zu mehr als einer Durchfahrt soll es demnach aber nicht gekommen sein, da die Beamten die Fahrer kontrolliert und gezielt angesprochen hätten. „Die Fahrzeuge fuhren lediglich durch das Stadtgebiet und verließen gegen 22 Uhr den Ennepe-Ruhr-Kreis. Zu Verkehrsverstößen kam es nicht“, so die Polizei.

Treffen in Gevelsberg sorgte für Aufruhr

Vor gut einem Monat hatten Tuner in Gevelsberg und Hagen an einem Samstagabend für Aufruhr gesorgt, als sich etwa 250 getunte Autos und Motorräder auf dem Tedox-Parkplatz an der Hagener Straße zusammenfanden, durchdrehende Reifen, Rauchschwaden und laute Musik inklusive. Die Polizei musste einschreiten, weil spät am Abend Böller und Silvesterknaller gezündet wurden und es zu tumultartigen Szenen kam. Drei Wochen zuvor gab es ein Treffen der Tuner-Szene am Altstadtparkhaus in Hattingen. Dort versammelten sich etwa 100 Menschen mit ihren Boliden.

„Wir haben kein Problem mit der Tuning-Szene“, hatte Polizeisprecher Christoph Neuhaus auf Nachfrage der Redaktion nach dem Treffen in Gevelsberg gesagt. Der Polizeisprecher betonte, dass aus Sicht der Polizei nichts dafür spreche, dass sich in der Region Tuner gehäuft treffen. Das gelte gleichermaßen für Raser oder Poser, illegale Rennstrecken gebe es auch nicht.

