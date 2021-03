1300 Euro für Schwelmer Mittagstisch der Diakonie

Cerstin Czock (rechts) und ihr Team der Stern Apotheke überreichen 1300 Euro stellvertretend an Heike Orth (links) von der Diakonie Mark-Ruhr für den Schwelmer Mittagstisch.

Schwelm. Stern Apotheke in Schwelm unterstützt zum 15. Mal mit Kalender-Aktion den Mittagstisch der Diakonie.

Bereits zum 15. Mal hat die Stern Apotheke Schwelm einen Kalender mit historischen Motiven aus der Stadt Schwelm aufgelegt und damit den Mittagstisch „MahlZeit“ der Diakonie Mark-Ruhr unterstützt. „Das ist für uns eine ganz wichtige Hilfe, nur so können wir den günstigen Preis von 1,60 Euro für ein Mittagessen halten“, freut sich Heike Orth, die das Angebot für die Diakonie Mark-Ruhr koordiniert. Rund 60 Essen werden einmal pro Woche ausgegeben. „Viele unserer Besucher können sich normal ein solches Essen nicht leisten.“

Der Kalender kam bei den Kunden der Stern Apotheke einmal mehr so gut an, dass viele großzügig dafür spendeten. „Unseren Kunden haben wir je ein Exemplar geschenkt, für jedes weitere haben wir um eine Spende gebeten“, so Inhaberin Cerstin Czock und ihr Vater Christian. Als Spende konnten stolze 1025,96 Euro eingenommen werden. Beide haben die Spende großzügig aufgestockt und konnten dadurch insgesamt 1300 Euro für den Mittagstisch überreichen. „Wir hoffen, dass wir im Oktober wieder ‚ganz normal‘ mit dem Mittagstisch starten können“, hofft Heike Orth.