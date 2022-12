16 Bollerwagen machen Gevelsbergs Kita bunt

Gevelsberg. Diese Bollerwagen machen unsere Kindertageseinrichtungen bunt. In Gevelsberg wurde der letzte Baustein eines wichtigen Projektes gesetzt.

Bollerwagen vollgepackt mit Büchern säumen die Gänge der Stadtbücherei. Ein jeder ist gekennzeichnet mit dem Namen der ihm zugeordneten Kindertageseinrichtung. 16 an der Zahl, sagt Büchereileiterin Stefanie Kron, die gemeinsam mit ihrem Team die Wagen liebevoll und entdeckungsreich bestückt hat. Sie bilden den letzten Baustein des Projekt „Unsere KiTa ist bunt“, das vor zwei Jahren vom Büro für Vielfalt und Zukunftschancen und der Stadtbücherei Gevelsberg auf den Weg gebracht wurde und dessen Gesamtvolumen von 64.000 Euro aus den Mitteln der Integrationspauschale NRW finanziert wurde.

Interkulturelle Kompetenz sei eine wichtige Schlüsselqualifikation, bei der zwischenmenschliche Kontakte im Vordergrund stehen würden, erklärt Bürgermeister Claus Jacobi. Insbesondere Kindertageseinrichtungen haben die wichtige Aufgabe, alle Kinder willkommen zu heißen und ihnen eine Teilhabe sowie einen Zugang zu Bildung zu ermöglichen. Aus diesem Grund hatten sich auch damals das BVZ und die Stadtbücherei zusammengeschlossen, um sich für das Projekt „Ausgestaltung der Sprach- und Bildungsförderung – Thema Integration – in den Kindertageseinrichtungen“ stark zu machen. Mit dem Ziel, vor allem die Kleinsten so früh wie möglich beim Integrationsprozess zu unterstützen. „Denn Sprache, Buch und Spiel für Vielfalt, Toleranz und Chancengleichheit“, so beschreibt es Jacobi, seien „Brückenbauer in unseren Kindertagesstätten“.

Bereits am 11. August 2020 übergab er die ersten Sprach- und Bildungsförderpakete an alle Gevelsberger Kindertageseinrichtungen, zur Aufstockung deren hauseigenen Bibliotheken. Der Inhalt seien damals mehrsprachige und integrative Bilderbücher, ein Kamishibaitheater mit entsprechenden Bildkartensets, Erzählschienen sowie Handpuppen gewesen, erzählt Stefanie Kron und fügt hinzu, dass bei diesem Paket vor allem zwei- oder mehrsprachige Kinderbücher im Vordergrund stehen würden. Da für Kinder nämlich die Familiensprache als auch die Sprache ihrer Umgebung bedeutsam seien und sie es als Wertschätzung sehen, wenn sie in der Bibliothek auch Bücher in ihrer Muttersprache finden. „Gleiches gelte natürlich auch für die Eltern“, erklären die Einrichtungsleitungen, die sich glücklich über die Hilfsmittel zeigen, jedoch nicht unerwähnt lassen, dass in den letzten Jahren die Forderungen von Seiten der Politik nach einer qualitativ besseren Pädagogik und Betreuung in den Kindertageseinrichtungen immer lauter geworden sei.

Allen Kindern soll eine echte Teilhabe und Chancengleichheit ermöglicht werden, bei denen man die unterschiedlichen Lebenswelten und individuellen Bedürfnisse eines jeden Kindes berücksichtigen müsste und Barrieren für gemeinsames Spielen, Lernen und Partizipation auf ein Minimum reduzieren solle. „Das ist beileibe nur Theorie“, erklären die Einrichtungsleitungen. „Denn in der Realität sieht es so aus, dass viele KiTas bei der Umsetzung an ihre Grenzen stoßen.“

Es fehlen nicht nur pädagogischen Fachkräfte, immer mehr Kinder – auch bedingt durch die Corona-Pandemie – würden starke Verhaltensauffälligkeiten zeigen, wodurch „wir in unserer pädagogischen Arbeit noch mehr gefordert sind“. Und durch den Ukraine-Krieg, so lassen sie noch wissen, seien auch wieder mehr Kinder mit Fluchthintergrund in die Einrichtung gekommen, die ebenfalls eine besondere Aufmerksamkeit benötigen. Ihr abschließender Satz ist zugleich dann auch ein Appell an die deutsche Politik: „„Das Kita-System steht kurz vor dem Kollaps“.

