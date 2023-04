Kirche 17 Menschen aus Ohio zu Gast in Schwelm: Was dahinter steckt

Schwelm. Eine 17-köpfige Delegation der Westerville Community Church of Christ aus dem US-Bundesstaat Ohio besuchte die Stadt Schwelm. Die Hintergründe.

„Welcome Buckeyes“ hieß es jetzt in Schwelm. Eine 17-köpfige Delegation der Westerville Community Church of Christ aus dem US-Bundesstaat Ohio besuchte die Stadt.

Die amerikanischen Gäste wurden am 24. März nach einem anstrengenden Flug mit einem ausgiebigen Mittagessen im Paulus-Gemeindehaus begrüßt. Seit 2008 unterhält die Evangelische Kirchengemeinde Schwelm eine Partnerschaft zur Westerville Community Church of Christ in Ohio. Die Einwohner Ohios nennen sich „Buckeyes“, nach einer nordamerikanischen Kastaniensorte. Und so ist es schon fast Tradition, dass die 17 Gäste von ihren Schwelmer Gastgebern mit einem herzlichen „Welcome Buckeyes“ begrüßt wurden. Die nächsten zwei Tage boten den amerikanischen Gästen die Gelegenheit, den Alltag in ihren Gastgeberfamilien kennen zu lernen und sich ein Bild vom „German Way of Life“ zu machen. Mit einem Gottesdienst und einem anschließenden Grillfest im Petrus-Gemeindehaus begrüßten zahlreiche Schwelmer Gemeindeglieder die Gäste aus Ohio. Nach einem Stadtrundgang durch Schwelm ging es nach Wuppertal. Im Mittelpunkt dieses Ausfluges stand der Besuch der Ausstellung „Gelebte Reformation – Barmer Theologische Erklärung“ in der Gemarker Kirche in Barmen. Einen Tag später ging es nach Münster, wo Rainer Schumacher und Hans Schmitt, die das Besuchsprogramm federführend organisiert hatten, die Stadtführung „Münster 1648“ gebucht hatten. Münster war einigen amerikanische Gästen vom letzten G7-Außenministertreffen bekannt, so stieß dieser Ausflug auf besonderes Interesse. Die Gruppe besuchte auch den Heimatort von Rainer Schumacher: Freudenberg. Neben dem einzigartigen Ensemble von Fachwerkhäusern beeindruckte die Gäste besonders der Vortrag „Die reformierte Tradition der Evangelischen Kirche im Siegerland unter besonderer Berücksichtigung der Erweckungsbewegung im 19. Jahrhundert“. In vier intensiven Tagen erkundete die amerikanische Gruppe anschließend mit ihren Schwelmer Gastgebern Amsterdam. Hier war der Besuch des Anne-Frank-Hauses ein besonderer Höhepunkt.

Die Westerville Community Church of Christ ist eine von rund 30 Kirchengemeinden in dem 35.000 Einwohner zählenden Ort Westerville in Ohio und hat rund 600 Mitglieder. 300 Gemeindeglieder besuchen regelmäßig die sonntäglichen Gottesdienste und nehmen am Gemeindeleben teil. Sigrid Rother ist von der Gemeinde als Pfarrerin angestellt und wird wie ihr Kollege von der Gemeinde bezahlt.

Da in Amerika Staat und Kirche strikt getrennt sind und dementsprechend keine Kirchensteuern erhoben werden, müssen sich die Gemeinden selbst finanzieren. So bestreitet die Westerville Community Church of Christ ihre Ausgaben ausschließlich über Mitgliedsbeiträge und Spenden.

